„Pentru mine, procesul amenzii a început în momentul în care am solicitat să fiu amendată. După cum bine cunoaşteţi, eu am domiciliul în Sibiu şi procesul verbal fiind transmis de Poliţia Sibiu ajunge la domiciliul din Sibiu. Eu nu am ajuns acasă la Sibiu în acest weekend. Ca atare, ştiam că trebuie să ajungă procesul verbal şi am lăsat cheia cuiva să plătească amenda.

Deci, pentru mine, ca să zic aşa, situaţia era oarecum încheiată pentru că lăsasem banii, cheia, să plătească amenda. Şi dovadă că azi dimineaţă, la prima oră, finuţa mea s-a dus să plătească amenda”, a afirmat Turcan, la Antena 3.

Ministrul muncii a mai spus că subiectul a devenit de notorietate şi a menţionat că îi pare rău pentru că a greşit, dar i se pare „stranie” toată atenţia acordată acestui subiect.

Turcan a explicat că a fost la o acţiune de împădurire în Tălmaciu și la un moment dat şi-a scos masca de protecţie pentru a face o fotografie de grup, iar semnalul pe care l-a dat public „nu a fost unul foarte pozitiv”.

La sfărșitul săptămânii trecute, polițiștii sibieni s-au sesizat din oficiu în urma apariției imaginilor cu Raluca Turcan în remorca unei mașini de teren în care erau înghesuite opt persoane, între care și un minor, toți fără mască de protecție și cu încălcarea regulilor de distanțare socială.







Citeşte şi:

Agenția Europeană pentru Medicamente confirmă o posibilă legătură între vaccinarea cu AstraZeneca și cheagurile de sânge. „Efecte adverse foarte rare”

Noi reguli pentru magazinele din București: contoare la intrare și număr limitat de coșuri de cumpărături

OMS: O legătură între vaccinul AstraZeneca şi formarea de cheaguri sangvine este „plauzibilă, însă nu confirmată”

PARTENERI - GSP.RO Giani Kiriță, dezvăluiri surpriză. Câți bani câștigă din proiectele TV

Playtech.ro Cu cine vrea Ruby să aibă o aventură. Nu a avut nicio jenă să numească vedeta din România

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2021. Gemenii ar fi bine să facă efortul necesar pentru a lăsa deoparte ideea preconcepută

Știrileprotv.ro Jennifer Lopez face senzație cu cel mai recent pictorial pe plajă. GALERIE FOTO

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO