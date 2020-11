Resturile pământeşti au fost găsite în Civita Giuliana, la 700 de metri nord-vest de centrul vechiului Pompeii, într-o încăpere de subsol în zona unei vile unde au loc săpături, în această lună.

Unul dintre bărbați ar fi avut între 30 şi 40 de ani și se pare că avea un înalt statut, deoarece prezenta sub gât urmele unei pelerine din lână, întărind ideea că erupția a avut loc în octombrie 79 d.Hr., mai degrabă decât în ​​august a acelui an, așa cum se credea anterior, scrie The New York Times.

Celălalt bărbat, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani, era îmbrăcat într-o tunică şi avea mai multe vertebre strivite, ceea ce indică faptul că era sclav ce făcea munci grele.

Dinţii şi oasele bărbaţilor s-au conservat, iar golul lăsat de ţesuturile moi a fost umplut cu ghips. Acesta a fost lăsat să se întărească, apoi trupurile astfel refăcute au fost escavate.

Aceste două victime au căutat probabil refugiu când au fost spulberate de curentul piroclastic dimineaţa, în jurul orei 9.00. Este o moarte survenită prin şoc termal, lucru demonstrat de mâinile lor încleştate.

Massimo Osanna, directorul sitului arheologic:

Pompeii, aflat la 23 de kilometri sud-est de Napoli, era locuit de 13.000 de oameni când erupţia vulcanului Vezuviu a dus la acoperirea lui cu cenuşă şi pulberi.

Primele descoperiri au fost făcute în secolul al XVI-lea, iar săpăturile organizate au început în jurul anului 1750.

