Răpit și torturat de o bandă de infractori

Conform relatărilor tânărului, trei indivizi l-au atras la o întâlnire în apropierea gării din Wiedikon, sub pretextul unor discuții legate de o presupusă schemă de fraudă cu carduri de credit. „Fără să știu, căzusem victima unei escrocherii și voiam să ies. Îmi era clar că nu voiam să am nimic de-a face cu asta”, a declarat tânărul.

Însă, în loc să găsească o soluție, acesta a fost forțat să urce în mașina lor, unde i-au luat telefonul mobil și l-au agresat fizic. „M-au urcat cu forța în mașina lor. A trebuit să le dau telefonul mobil și deja eram lovit în mașină. În acel moment, mi-am dat seama că pierdusem complet controlul”, a povestit tânărul pentru 20 Minuten.

Scene de coșmar: dușuri reci și tortură

Victima a fost dusă într-un apartament de pe strada Letzigraben, unde a fost supusă unor abuzuri fizice și psihologice brutale. Tânărul a fost dezbrăcat până la lenjeria intimă, forțat să facă un duș rece și bătut cu obiecte precum capul de duș și o curea. „Cele mai grele momente au fost când am fost supus scufundării, o metodă de tortură care simulează înecul. În acele momente, simțeam că mor”, a mărturisit el.

În timpul atacurilor, victima a auzit cum răpitorii săi plănuiau să-l ucidă și să îi ascundă trupul. „Aceste cuvinte mi-au rămas întipărite în memorie”, a spus tânărul. Cu toate acestea, el a reușit să se elibereze din legăturile care îl țineau imobilizat de un scaun și a găsit un cuțit în cameră.

Lupta pentru supraviețuire

Pentru a-și salva viața, tânărul a fost nevoit să se apere, rănind grav doi dintre agresori cu arma albă găsită în încăpere. După ce a reușit să scape, a cerut ajutor unui trecător și l-a condus pe unul dintre bărbații răniți la spital. Poliția a fost alertată în noaptea de 9 ianuarie, când un șofer a raportat că două persoane rănite i-au cerut ajutor în fața unei case de pe strada Letzigraben.

În același timp, autoritățile au primit informații despre o altercație la aceeași adresă. Un bărbat elvețian de 22 de ani a fost găsit în stare critică în apartament, cu tăieturi multiple, și a fost transportat de urgență la spital pentru a fi operat.

Arestat inițial sub acuzația de tentativă de omor

Deși inițial tânărul de 18 ani a fost arestat sub acuzația de tentativă de omor din culpă, avocatul său, David Gibor, a declarat că acesta a acționat în legitimă apărare. „A fost în mod clar autoapărare”, a afirmat Gibor.

După două săptămâni de arest preventiv, instanța a decis eliberarea tânărului, punând sub semnul întrebării acuzațiile inițiale. În prezent, cei trei presupuşi răpitori au fost și ei arestați, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz cutremurător.

Evenimentele tragice au readus în discuție problema răpirilor și a violenței comise de anumite grupări infracționale, subliniind nevoia de măsuri mai stricte pentru prevenirea unor astfel de acte criminale.

