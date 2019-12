De Răzvan Mihalașcu,

Surse din cadrul Poliției, citate de TMZ, au precizat că rapperul a făcut o criză, la scurt timp după ce a ajuns pe aeroportul din Chicago cu un zbor din California, notează Metro. Paramedicii chemați de urgență la fața locului au descoperit că tânărului de 21 de ani îi cursese sânge din gură.

Rapperul Juice Wrld, pe numele său real Jarad Anthony Higgins, era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a decedat în scurt timp.

Juice Wrld a murit la doar șase zile de la aniversarea sa

Juice Wrld, fotografiat la Billboard Music Awards care a avut loc în Las Vegas pe 1 mai 2019

Potrivit sursei citate, cauza morții nu este deocamdată cunoscută.

Juice Wrld s-a născut pe 2 decembrie 1998. El a devenit cunoscut în 2018 datorită melodiei sale „Lucid Dreams”, care a ajuns pe locul 2 în topul US Billboard Hot 100. Piesa acestuia „All Girls Are The Same” a fost remixată de Lil Uzi Vert, iar apoi rapperul a semnat un contract de milioane de dolari cu casa de discuri Interscope Records, conform sursei citate.

Juice Wrld a împlinit vârsta de 21 de ani săptămâna trecută. Rapperul a menționat că muzica sa este inspirată de Kurt Cobain, regretatul solist al trupei Nirvana, U2 și de Queen.

Cântărețul Juice Wrld a colaborat cu numeroși artiști, printre care Future și Ellie Goulding. La începutul anului 2019, rapperul l-a înlocuit pe Future și a cântat în deschiderea concertelor lui Nicki Minaj în cadrul unui turneu european.

foto: Hepta

