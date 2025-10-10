Ceea ce se voia inițial a fi un mesaj care promovează mișcarea s-a transformat într-un fiasco total pe pagina de Facebook a lui Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei a vrut să promoveze mișcarea

„Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea”, a scris Leonard Doroftei pe Facebook, acolo unde apărea în uniformă militară.

„Fără alte prezentări, vă oferim un exemplu… mondial! Leonard Dorin Doroftei Mulțumim, «Moșu» Leonard Doroftei, pentru faptul că ne-ai reamintit că performanța începe cu… o promisiune: «Să nu te oprești niciodată». Iar tu! Tinere! Nu trebuie să devii campion mondial, dar fii campionul propriei tale motivații”, era mesajul postat de Centrul Militar Județean Prahova.

La scurt timp, pe pagina de Facebook a lui Leonard Doroftei fanii au început să-l atace pe fostul campion mondial la box, pe motiv că acesta promovează înrolarea tinerilor în armată.

„Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”, „Te-am apreciat mereu ca sportiv de performanță. Mi-e teamă că ai intrat în jocul lor de manipulare și campanie”, „Vă rog să nu intrați în jocul partidelor politice”, „Ce nu face omul pentru bani? Te-ai vândut și tu. De ce trebuie să vă murdăriți?”, „Dintr-un sportiv de performanță se pare că ai ajuns să faci propaganda militară pe 3 lei”, „Te știam băiat serios, dar se pare că te-au cumpărat și pe tine”, „Cât pot manipula cu persoanele publice…”, „De ce nu se înrolează și fiul tău?”, „Trimite-ți copiii tăi pe front! Poți merge și tu” și „Ți-e foame, «moșule»?” sunt doar câteva dintre comentarii pe care le-a primit Leonard Doroftei.

Inițial, Leonard Doroftei le-a răspuns unor fani de pe Facebook. „Am pus o filmare cu o probă fizică, o probă la care am fost provocat, nu am cerut nimănui să meargă la armată” și „Am cerut eu copilului tău să facă armata?” au fost reacțiile „Moșului”.

Cum se apără campionul după ce a fost atacat de fani

Apoi, fostul campion mondial la box le-a oferit jurnaliștilor de la Cancan o reacție pe larg.

„Am fost sunat să particip la o competiție sportivă și asta am făcut. Nu am avut nicio altă intenție, am vrut să promovez mișcarea în rândul tinerilor. Doamne ferește, nu promovez înrolarea. Eu am făcut armata în 1991-1992, la Clubul Steaua. Aici a fost vorba doar despre un concurs sportiv și mi-au zis să mă îmbrac în echipament, am acceptat. Am pus bocancii, am pus tot. Am făcut proba și atât!

Sunt părinte, am copii, am băieți, nu aș face niciodată ceva împotriva nimănui. Nu mă afectează comentariile oamenilor, căci ei nu au înțeles, poate nici eu nu m-am exprimat corect, dar nu am nicio intenție să supăr pe nimeni. Nici nu m-aș fi dus pentru înrolare, nu a fost vorba despre așa ceva. Eu acum antrenez la Clubul Dinamo. Îmi fac propria sală, care va fi gata cam în două săptămâni”, a afirmat Leonard Doroftei.

