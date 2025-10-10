Ceea ce se voia inițial a fi un mesaj care promovează mișcarea s-a transformat într-un fiasco total pe pagina de Facebook a lui Leonard Doroftei.

Leonard Doroftei a vrut să promoveze mișcarea

„Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea”, a scris Leonard Doroftei pe Facebook, acolo unde apărea în uniformă militară.

„Fără alte prezentări, vă oferim un exemplu… mondial! Leonard Dorin Doroftei Mulțumim, «Moșu» Leonard Doroftei, pentru faptul că ne-ai reamintit că performanța începe cu… o promisiune: «Să nu te oprești niciodată». Iar tu! Tinere! Nu trebuie să devii campion mondial, dar fii campionul propriei tale motivații”, era mesajul postat de Centrul Militar Județean Prahova.

La scurt timp, pe pagina de Facebook a lui Leonard Doroftei fanii au început să-l atace pe fostul campion mondial la box, pe motiv că acesta promovează înrolarea tinerilor în armată.

Doroftei si sotiaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

„Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”, „Te-am apreciat mereu ca sportiv de performanță. Mi-e teamă că ai intrat în jocul lor de manipulare și campanie”, „Vă rog să nu intrați în jocul partidelor politice”, „Ce nu face omul pentru bani? Te-ai vândut și tu. De ce trebuie să vă murdăriți?”, „Dintr-un sportiv de performanță se pare că ai ajuns să faci propaganda militară pe 3 lei”, „Te știam băiat serios, dar se pare că te-au cumpărat și pe tine”, „Cât pot manipula cu persoanele publice…”, „De ce nu se înrolează și fiul tău?”, „Trimite-ți copiii tăi pe front! Poți merge și tu” și „Ți-e foame, «moșule»?” sunt doar câteva dintre comentarii pe care le-a primit Leonard Doroftei.

Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”
Recomandări
Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

Inițial, Leonard Doroftei le-a răspuns unor fani de pe Facebook. „Am pus o filmare cu o probă fizică, o probă la care am fost provocat, nu am cerut nimănui să meargă la armată” și „Am cerut eu copilului tău să facă armata?” au fost reacțiile „Moșului”.

Cum se apără campionul după ce a fost atacat de fani

Apoi, fostul campion mondial la box le-a oferit jurnaliștilor de la Cancan o reacție pe larg.

„Am fost sunat să particip la o competiție sportivă și asta am făcut. Nu am avut nicio altă intenție, am vrut să promovez mișcarea în rândul tinerilor. Doamne ferește, nu promovez înrolarea. Eu am făcut armata în 1991-1992, la Clubul Steaua. Aici a fost vorba doar despre un concurs sportiv și mi-au zis să mă îmbrac în echipament, am acceptat. Am pus bocancii, am pus tot. Am făcut proba și atât!

Sunt părinte, am copii, am băieți, nu aș face niciodată ceva împotriva nimănui. Nu mă afectează comentariile oamenilor, căci ei nu au înțeles, poate nici eu nu m-am exprimat corect, dar nu am nicio intenție să supăr pe nimeni. Nici nu m-aș fi dus pentru înrolare, nu a fost vorba despre așa ceva. Eu acum antrenez la Clubul Dinamo. Îmi fac propria sală, care va fi gata cam în două săptămâni”, a afirmat Leonard Doroftei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, nu a mai fost în centrul atenției și nu s-au mai știut detalii despre ea. Imaginile apărute au stârnit un val de reacții. Cum arată
Viva.ro
Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, nu a mai fost în centrul atenției și nu s-au mai știut detalii despre ea. Imaginile apărute au stârnit un val de reacții. Cum arată
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Hidroelectrica anunță cu cât se scumpesc facturile la energie electrică ale românilor, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful
Știri România 13:17
Hidroelectrica anunță cu cât se scumpesc facturile la energie electrică ale românilor, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful
Românii cred că America este o țară bună și care va continua să conducă lumea - sondaj IRSOP
Știri România 13:05
Românii cred că America este o țară bună și care va continua să conducă lumea – sondaj IRSOP
Parteneri
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Adevarul.ro
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Decizia lui Mircea Lucescu: pleacă de la naționala României sau stă și la barajul de calificare la CM 2026? “Îi place să se alinte mult!”
Fanatik.ro
Decizia lui Mircea Lucescu: pleacă de la naționala României sau stă și la barajul de calificare la CM 2026? “Îi place să se alinte mult!”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Ce au pățit Monica Tatoiu și prietenii ei în Portugalia: „Poliția este aglomerată”. Întâmplare neplăcută în Lisabona
Stiri Mondene 13:45
Ce au pățit Monica Tatoiu și prietenii ei în Portugalia: „Poliția este aglomerată”. Întâmplare neplăcută în Lisabona
Victoria Beckham dezvăluie lupta cu tulburările alimentare. Secretele din spatele imaginii perfecte: „Am devenit foarte bună la mințit”
Stiri Mondene 13:18
Victoria Beckham dezvăluie lupta cu tulburările alimentare. Secretele din spatele imaginii perfecte: „Am devenit foarte bună la mințit”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
ObservatorNews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Mediafax.ro
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural
KanalD.ro
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural

Politic

Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă titular următorii 10 ani”
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă titular următorii 10 ani”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită