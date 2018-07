După ce Donald Trump a declarat că el vede UE drept un "inamic" din cauza politicilor comerciale, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a răspuns pe Tewitter spunând că „A-ţi numi inamici cei mai buni prieteni nu face decât să îi bucure pe adevăraţii tăi inamici”.

Liderul ed la Bruxelles a reamintit că relațiile dintre europeni și americani sunt mult mai vechi și că aceștia sunt legați prin istoria comună. "Europenii nu vor abandona niciodată America, deoarece America nu ne-a abandonat niciodată. Pentru asta sunt prietenii”, a adăugat el.

Calling your best friends foes only makes your real foes happy. Europeans and Americans are bound by history and their shared values. Europeans will never give up on America because America never gave up on us. That’s what friends are for.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) July 15, 2018