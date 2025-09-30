De ce au decis polițiștii timișoreni să-l urmărească pe șoferul din trafic

Un incident dramatic a avut loc pe centura ocolitoare a municipiului Timișoara, unde un bărbat de 36 de ani a fost reținut după o urmărire periculoasă. Totul a început în momentul în care șoferul a refuzat să oprească la semnalele luminoase ale autorităților.

Agenții au încercat să oprească un vehicul pe centura ocolitoare. Șoferul a ignorat semnalele și a accelerat, declanșând o urmărire de aproximativ 3 km.

„Conducătorul auto nu a respectat semnalul polițiștilor, motiv pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 3 km, pătrunzând pe un teren viran din comuna Giarmata, unde conducătorul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat într-un canal colector”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș, potrivit News.ro.

Ce au descoperit polițiștii în momentul în care l-au prins pe șoferul din Timișoara

În urma investigațiilor, s-a descoperit că bărbatul de 36 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul Poliției, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

Pedepsele aplicate în România, în cazul persoanelor care conduc vehicule fără permis

Șoferii care conduc fără permis în România riscă pedepse prevăzute de Codul Penal, articolul 335:

Dacă persoana nu a avut niciodată permis, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani, fără posibilitatea de a primi amendă penală.

Instanța poate decide dacă pedeapsa va fi executată în regim de detenție sau cu suspendare sub supraveghere.

De asemenea, instanța poate aplica măsuri complementare, cum ar fi interdicția de a dobândi permis sau de a conduce vehicule.

Dacă persoana a avut permis, dar acesta este suspendat, retras, anulat sau nu deține categoria pentru vehiculul condus, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală.

Pentru prima abatere există șansa de pedeapsă cu suspendare, dar amânarea aplicării pedepsei nu se mai poate dispune pentru această infracțiune din 2024, ca măsură împotriva accidentelor rutiere grave.

Conducerea fără permis este considerată o infracțiune gravă, deoarece șoferul nu are cunoștințele și deprinderile necesare pentru a conduce în siguranță, ceea ce reprezintă un pericol major pe drumurile publice.

În 2025, o parte dintre regulile examenului pentru permisul auto s-au schimbat pentru tinerii care vor să dea de carnet la 16 ani.

Când se aplică pedeapsa cu închisoare vs amenda în cazul conducerii fără permis auto

Amenda penală și închisoarea pentru conducerea fără permis se aplică în funcție de anumite criterii:

Amenda penală poate fi aplicată doar dacă persoana a avut permis anterior, dar fie a condus cu permisul suspendat, anulat ori fără să dețină categoria pentru vehiculul condus. În acest caz, pedeapsa poate fi amenda penală sau închisoarea între 6 luni și 3 ani, la discreția instanței.

Închisoarea se aplică obligatoriu dacă șoferul nu a avut niciodată permis de conducere și a condus un vehicul. Pedeapsa este între 1 și 5 ani, fără posibilitatea de amânare sau amendă penală.

La prima abatere, dacă este vorba de conducere cu permis suspendat sau anulat, există posibilitatea unei pedepse cu suspendare, dar de la 2024 nu se mai permite amânarea aplicării pedepsei.

Dacă o persoană nu a avut niciodată permis, închisoarea este o pedeapsa sigură. Dacă permisul este suspendat, amendă penală sau închisoare pot fi decise conform gravității și circumstanțelor cazului.

