Incidența în Capitală a scăzut constant în ultimele zile. Miercuri a trecut sub pragul de 16 la mie după 11 zile în care a stat peste acest prag, fără a trece însă de 17 la mia de locuitori. Sâmbătă, rata de infectare a scăzut sub 15 la mie, fiind de 14,8, iar luni a fost pentru prima oară sub 14.

Rata raportată marți în București a ajuns la nivelul zilei de 10 octombrie – 13,6.

Cum a evoluat rata de incidență în ultimele 12 zile

2.11.2021 – ora 10:00 – valoarea de 13.35

1.11.2021 – ora 10:00 – valoarea de 13.87

31.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 14.35

30.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 14.8

29.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.25

28.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.67

27.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.93

26.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.13

25.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.24

24.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.38

23.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.53

22.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.54

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 22 octombrie hotărârea privind stabilirea restricțiilor care vor fi impuse pentru a limita răspândirea de COVID-19.

Începând de pe 25 octombrie, accesul este permis doar cu certificat verde în instituții, malluri, hoteluri, dar și pentru a ieși din casă după ora 22.00. Nunțile și botezurile sunt interzise 30 de zile, iar masca de protecție devine obligatorie peste tot.

Totodată, din 25 octombrie, carantina de noapte a fost instituită între orele 22.00 și 5.00, o măsură care nu se aplică persoanelor vaccinate sau celor care s-au vindecat. Magazinele se închid de la ora 21.00, iar accesul în centrele comerciale este permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală.

Persoanele nevaccinate care ies din casă pe timpul nopții trebuie să aibă un motiv întemeiat și o declarație pe propria răspundere completată și semnată.

