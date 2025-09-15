În comparaţie cu trimestrul anterior, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a crescut, ajungând la 69,3%. Pentru grupa de vârstă 15-64 ani, rata de ocupare a fost de 63,3%, înregistrând o creştere de 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025.

Bărbaţii au avut o rată de ocupare mai mare (71,6%) comparativ cu femeile (54,8%). De asemenea, s-a observat o diferenţă între mediul urban (69,3%) şi cel rural (57,1%).

Rata şomajului a scăzut cu 0,2 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025, ajungând la 6%. Diferenţa între sexe a fost minimă: 6% la bărbaţi şi 5,9% la femei.

Ecartul dintre ratele şomajului în mediul rural şi urban a fost de 6,4 puncte procentuale. În zonele rurale, rata şomajului a atins 9,4%, în timp ce în oraşe a fost de doar 3%.

Grupa de vârstă 15-24 ani a înregistrat cea mai ridicată rată a şomajului, atingând 22,9%. În contrast, rata de ocupare pentru aceeaşi categorie de vârstă a fost de doar 18,7%.

Peste jumătate dintre tinerii români au nevoie de sprijin financiar de la familie ca să supraviețuiască, iar unu din patru studenți muncește în paralel cu facultatea. Sărăcia, costul vieții și lipsa perspectivelor îi fac pe mulți să se simtă triști, fără speranță și izolați.