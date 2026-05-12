Atacul la rafinăria Lavan ar fi fost comis de EAU

Potrivit Wall Street Journal, Emiratele Arabe Unite au lansat în secret mai multe atacuri militare pe teritoriul Iranului în timpul conflictului din regiune, inclusiv un atac aerian asupra unei rafinării de pe insula Lavan la începutul lunii aprilie 2026. Incidentul a avut loc în preajma momentului în care fostul președinte american Donald Trump a anunțat un armistițiu. Atacul a declanșat un incendiu masiv la rafinărie, afectând grav capacitatea de producție a acesteia.

La scurt timp după incident, Iranul a acuzat un „atac inamic” asupra rafinăriei și a ripostat lansând rachete și drone către Emiratele Arabe Unite și Kuweit. Conform unei surse citate de Wall Street Journal, administrația americană nu a fost deranjată de atacul EAU, întrucât armistițiul nu fusese încă oficializat. Mai mult, Casa Albă ar fi privit cu ochi buni implicarea Emiratelor, precum și a altor state din Golf dispuse să participe în conflict.

Ministerul de Externe al EAU a refuzat să comenteze direct asupra atacului raportat, menționând în schimb, în declarații anterioare, dreptul statului de a răspunde inclusiv prin mijloace militare la acțiuni ostile.

Bombardamentele asupra rafinăriilor, porturilor și rutelor maritime de transport au intensificat presiunile asupra piețelor globale de energie și au alimentat temerile cu privire la o posibilă extindere a conflictului în Golf, o regiune crucială pentru producția și transportul petrolului.