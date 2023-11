Șeful Agenției ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA) a declarat că 92 de angajați au fost uciși în Gaza începând cu 7 octombrie, transmite The Guardian.

Moartea a zeci de lucrători umanitari în loviturile aeriene asupra Gaza din ultima lună a făcut ca acest conflict să fie cel mai sângeros din istorie pentru lucrătorii ONU.

Philippe Lazzarini și-a repetat apelul pentru încetarea focului „de dragul umanității”.

It has now been 1 month since the abhorrent attack in #Israel and brutal war + tight siege in #Gaza



It pains me greatly that 92 @UNRWA colleagues were killed in #Gaza. We are never going to be the same without them.



Once again I call for a #ceasefire for the sake of humanity.