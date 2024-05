În vara anului 2013, medicul estetician Adina Alberts s-a căsătorit cu Viorel Cataramă. Omul de afaceri e cunoscut în spațiul public, în anul 2020, în pandemie, el a stârnit multe comentarii când a mers la o familie din Ialomița, bolnavă de COVID-19, ca să se infecteze.

Și soția lui a reacționat atunci, Adina Alberts a plecat cu fetița lor pentru o perioadă de acasă, de frica bolii. Cei doi au împreună un copil, pe Briana Maria, care a venit pe lume pe 15 august 2015. Împreună locuiesc într-o vilă de lux pe malul lacului Snagov.

În urmă cu șase ani, Adina Alberts a primit echipa emisiunii „La Măruță” unde și-a prezentat curtea, care e decorată cu multe statui, dar și o fântână arteziană. Locuința e înconjurată de o grădină gândită ca în revistele de design și amenajări exterioare.

Curtea e plină de cedri, care sunt și pe perioada iernii verzi. Fântâna arteziană și statuile conferă spațiului verde mai multă eleganță, dar lacul parcă dă și mai multă liniște întregului peisaj.

Cum arată casa în care locuiesc Adina Alberts și Viorel Cataramă

Și interiorul casei e la fel de elegant, astfel că vila poate fi comparată cu un muzeu, decorată fiind cu multa tablouri și statui. „E casa lui Viorel în care el a trăit de prin 92, în care eu am venit în momentul în care am început să ne vedem și sunt deja 7 ani de când stau aici. (…)

Am schimbat niște perdele, am schimbat carpetele, am reamenajat poate tablourile. (…) Dormitorul a suferit schimbări totale”, spunea Adina Alberts într-un interviu mai vechi.

În livingul din vila lor, cuplul are o pianină, la care medicul Adina Alberts obișnuiește să cânte.

Fiica Adinei Alberts și a lui Viorel Cataramă merge la o școală de stat din Snagov

Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, medicul Adina Alberts a primit mai multe întrebări despre viața personală și despre carieră. Nu a ezitat și a răspuns la toate curiozitățile prezentatoarei.

„Am fost surprinsă să aflu că Briana a fost la o grădiniță de stat și acum este la o școală de stat. Știu părinți care nu au posibilitățile voastre financiare și fac totuși eforturi mari să își dea copiii la școli private, unde știm foarte bine că taxele sunt destul de mari. De ce ați ales să meargă la o școală de stat?”, a întrebat-o Cristina Șișcanu pe Adina Alberts, care a răspuns: „Doamne, nu aș vrea să se supere nimeni pe mine și știu că sunt eforturi enorme să construiești ceva în privat și să pui bănuț cu bănuț, om cu om și așa mai departe, să formezi o echipă, dar experiența mea atunci când am fost să îi caut grădiniță, am umblat pe acolo prin zona Nordului și prin Pipera, apoi Snagov, am vizitat tot ce am găsit”, și-a început confesiunea vedeta.

O perioadă, fiica vedetei a mers la grădinița privată, însă apoi a retras-o pe fetița ei de acolo și a dus-o la una de stat. Ulterior, în Snagov, au găsit și o școală, micuța a trecut acolo clasa a II-a. „Apoi am zis gata, nu o mai duc. Am plătit, am pierdut, n-au vrut să mai dea banii înapoi, și am ajuns și la Snagov, la grădinița de la Snagov, am zis să o vizitez dacă tot nu am reușit să găsesc nimic.

Ei, a fost absolut wow când am ajuns acolo, de la felul în care zâmbeau copiii, cum își îmbrățișau cadrele didactice, pe educatoare, lucru pe care nu-l văzusem nicăieri în altă parte până acolo și era amintirea mea din grădiniță. Mă rog, la noi ne mai și altoia, dar acum o groază de ani era alt tip de educație, dar oricum te duceai cu plăcere.

Niște culoare mari, late, niște clase frumoase, colorate, copiii care dormeau în pătuțuri, dar nu mai întâlnisem așa ceva la privat. Nicăieri la privat nu se doarme în pătuțurile și spațiile așa generoase. Așa a fost!”, a încheiat Adina Alberts.

