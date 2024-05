Ediția de aseară le-a adus telespectatorilor șansa de a vedea finalul unei super recompense câștigate de patru dintre concurenți. După ce s-au aruncat în gol, de la o mare înalțime, și s-au bucurat de câteva ore în oraș, Iancu a ținut să precizeze că „ne-am simțit libertini, ca și cum am fi ieșit cu prietenii. Foarte frumos”.

Într-un context în care Zanni și TJ Miles căutau să rezolve divergențele apărute după revenirea celui din urmă din Exil, aseară, cei doi s-au susținut pe traseu și primul a reușit să se impună, la finalul probei. „Îmi doresc să fie înțelegere între mine și Zanni.

Am venit singur, dar am legat niște prietenii. Nu vreau să zic că sunt om perfect, dar sunt loial”, a ținut să spună TJ, arătând clar că încă analizează ce va vota în curând.

După ce au ajuns împreună în finala jocului pentru Imunitate, Zanni a ținut să-l laude pe cel care cândva făcea parte din tribul Faimoșilor, alături de el: „nu am rezistat fizic azi, TJ a fost foarte bun. A fost obositoare ziua asta”. Să fie oare acesta momentul în care cei doi vor găsi pacea și modul de a colabora iar?

Diseară, TJ trebuie să ia o decizie importantă – pe cine va vota în Consiliul tribal. Starea de bine îl va caracteriza, așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla: „m-am trezit foarte bine, am dormit frumos, am visat frumos. Când am văzut colanul agățat, am realizat că nu era niciun vis.

Mă simt mândru și merit. Am luptat, mă simt foarte bine. Ziua de astăzi e minunată”. Un lucru este clar, motivele vor fi unele cât se poate de obiective: „Survivor este mai mult decât sportiv, trebuie să te implici”, spune el.

