Declarația sa a venit ca o confirmare a afirmațiilor recente făcute de vicepreședintele american J.D. Vance, care a subliniat că eventualele negocieri de pace se concentrează pe parcele restrânse de teren.

Obiectivul Kremlinului

Conform oficialului rus, trupele Moscovei mai trebuie să ocupe aproximativ 17-18% din teritoriul autoproclamatei Republici Populare Donețk (RPD) pentru a ajunge la granițele sale administrative.

„În această etapă, vorbim despre o dispută privind câțiva kilometri pătrați de teritoriu într-o direcție sau alta. Sunt doar câțiva kilometri. Mai avem de eliberat (n.r. – ocupat) 18-17% din Republica Populară Donețk, iar asta va însemna să ajungem la granițele administrative”, a precizat Dmitri Peskov.

Evoluția controlului teritorial din ultimul an arată o scădere treptată a prezenței ucrainene în regiune.

În martie 2025, Vladimir Putin declara că Rusia controlează 70% din RPD. Apoi, în august 2025, Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General Rus, raporta un control de 79%.

În prezent, ponderea teritoriului aflat sub controlul Kievului a scăzut la aproximativ 15-17% (față de 25% în urmă cu șase luni).

Dmitri Peskov a subliniat că negocieri veritabile, pe care le-a descris drept „complexe, meticuloase și consumatoare de timp”, vor începe abia după ce armata rusă va atinge integral granițele regiunilor pe care le revendică.

Armistițiul de Paște

Referitor la armistițiul de Paște (declarat în perioada 11 aprilie, ora 16.00 – 12 aprilie, la miezul nopții), Peskov l-a catalogat drept un „gest umanitar” inițiat de Vladimir Putin în onoarea unei sărbători sfinte.

Totuși, el a lansat un avertisment clar: operațiunea militară va fi reluată imediat după expirarea armistițiului, o pace durabilă fiind posibilă doar atunci când „interesele Rusiei vor fi asigurate”, iar liderul de la Kiev va avea „curajul să își asume această responsabilitate”.

Condiții de pace total diferite

În ciuda discuțiilor despre negocieri, pozițiile celor două state rămân diametral opuse.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins constant ideea oricăror concesii teritoriale. El consideră că cedarea regiunii Donbas este „exclusă”, deoarece ar crea riscuri strategice majore pentru țară.

Deși vede necesar un dialog direct cu Vladimir Putin pentru rezolvarea disputelor, Zelenski a refuzat să meargă la Moscova, propunând în schimb găzduirea discuțiilor în Statele Unite sau în Orientul Mijlociu.

De partea cealaltă, Kremlinul susține că este dispus la negocieri, dar cere eliminarea „cauzelor profunde” ale conflictului.

Condiția centrală impusă de Putin este retragerea totală a forțelor ucrainene din cele patru regiuni anexate în urma referendumurilor din 2022 (Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie).

Pentru Moscova, apartenența acestor teritorii la Rusia este un subiect definitiv închis.

