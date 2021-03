„Noi avem o relaţie foarte bună. Motivul pentru care mi-am dat demisia nu a avut legătură cu el ca şi persoană, am enorm de mult respect pentru el ca persoană, ca profesionist. Volumul de muncă care îl pune în minister e incredibil, adică la 12-1 noaptea echipa de la minister continuă să fie acolo. Rezultatele, într-adevăr, nu sunt la nivelul eforturilor băgate, ceea ce reprezintă o problemă”, a declarat Răzvan Cherecheş, duminică seară, la Digi 24, potrivit news.ro.

Ce pot să spun este că am ajuns la concluzia că timpul meu prefer să îl investesc în ceva care simt că pot să contribui direct. Am simţit că în Ministerul Sănătăţii sunt mulţi consilieri care pot să contribuie mult mai mult decât mine şi am preferat să-mi orientez energia şi eforturile într-o direcţie în care am simţit eu că e mai constructivă pentru mine

Răzvan Cherecheș: