Actorul și teologul Răzvan Ionescu s-a stins din viață

Actorul și teologul Răzvan Ionescu a încetat din viață vineri, 16 ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani. Teatrul Național „I.L. Caragiale” București a transmis un mesaj de condoleanțe în care a amintit contribuția artistului la scena instituției.

„Teatrul Naţional «I.L. Caragiale» Bucureşti deplânge plecarea în Lumină a actorului, scriitorului şi profesorului universitar Răzvan Ionescu, care a înnobilat scena TNB cu roluri memorabile în spectacole precum «Menajeria de sticlă», «Rivalii», «Anton Pann» şi «Amanţii însângeraţi»”, se arată în mesajul instituției.

Răzvan Ionescu și drumul de la Institutul de Teatru la marile scene

Răzvan Ionescu s-a născut pe 2 noiembrie 1955. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din București, secția actorie, promoția 1979, la clasa profesorului Octavian Cotescu. Ulterior, și-a completat formarea prin studii de teologie, absolvind Facultatea de Teologie în 1996.

De-a lungul carierei, a urcat pe scenele Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul Bulandra și Teatrului Național București, unde a interpretat roluri apreciate de public și critici.

Actor și teolog, a primit numeroase distincții

Înainte de a se retrage treptat din luminile rampei pentru a se dedica teologiei, Răzvan Ionescu a fost remarcat pentru recitaluri și roluri de forță. A primit Marele Premiu de interpretare cu recitalul de poezie și chitară clasică „Rime de mătase”, la prima ediție a Galei tânărului actor de la Costinești, în 1983. În 1995, a fost distins cu Premiul de interpretare pentru cel mai bun rol masculin la Festivalul de Teatru „Lucian Blaga”.

De asemenea, a primit Premiul Nottara pentru cel mai bun rol al stagiunii, la Studioul Cassandra, pentru rolul Eddie Carbonne din „Vedere de pe pod” de Arthur Miller, rolul său de diplomă.

Răzvan Ionescu a fost nu doar actor, ci și teolog, scriitor și profesor universitar. A reușit să îmbine scena și credința într-un parcurs rar întâlnit, fără a căuta notorietatea publică. Această dublă vocație a definit o personalitate intelectuală respectată atât în mediul artistic, cât și în cel academic.

Răzvan Ionescu rămâne în memoria culturală a României ca un om al echilibrului și al dedicării totale, un artist care a privit teatrul ca pe o vocație și a lăsat în urmă o moștenire solidă pe scenă și dincolo de ea.

