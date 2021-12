Fake news despre varianta Omicron, viral pe Facebook, unde a fost distribuit și de un deputat PSD. Reacția comitetului de vaccinare

„Afișul a fost falsificat digital de un autor și comedian irlandez după un poster al unui film SF din 1974 – „Phase IV”. Imaginea a devenit virală în multe țări și a fost fost distribuită de mii de ori în mai multe limbi, precum spaniolă, portugheză, franceză, engleză, germană sau olandeză, de utilizatori care cred că filmul există și anunță apariția tulpinii Covid-19 Omicron”, scrie Ro Vaccinare.

Pagina Ro Vaccinare citează site-ul de fact-checking Verificat.Afp, care arată că postarea de tip fake-news a adunat mii de distribuiri. Posterul original al peliculei poate fi văzut aici.

„Fiecare se poate implica. Raportați informațiile false. Cele mai virale pot fi semnalate la agenția care se ocupă de fact-checking în România: https://verificat.afp.com/contact sau prin e-mail: [email protected]”, transmite Ro Vaccinare.

Miercuri, 8 decembrie, deputatul PSD Dumitru Coarnă a postat imaginea cu posterul de film trucat, însoţit de mesajul:

„Oare câți ați știut că în 1963 a fost făcut filmul The Omicron Variant – The Day That World Was Turn In A Cemetery despre un virus care omoară omenirea??? Ca să vedeți dacă mai era nevoie, de cât sunt de planificate evenimentele curente!!!”.

Postarea lui Dumirtu Coarnă a adunat 242 de reacții și 227 de distribuiri.

