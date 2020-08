Elon Musk, 49 de ani, șeful SpaceX, a difuzat vineri, 31 iulie, pe Twitter o postare care părea să fie un sprijin pentru adepții teoriei conspirației care spun că extratereștrii au fost implicați în efortul de construcție colosală a piramidelor. “Extratereștrii au construit piramidele, evident”, a scris magnatul, iar postarea sa a fost redistribuită de peste 84.000 de ori. Ulterior, Musk l-a luat în derâdere pe faraonul Ramses.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

Ramses II was ? — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

Iar ministrul pentru cooperare internațională din Egipt, Rania al-Mashat, a răspuns, tot pe Twitter, că îl urmărește și îl admiră pe Musk pentru activitatea sa, dar l-a îndemnat să exploreze în continuare dovezi despre construirea structurilor ridicate pentru faraonii Egiptului.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you ?. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4 — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020

Arheologul egiptean Zahi Hawass a răspuns și el afirmând că declarații lui Musk a fost o “halucinație completă”.

Am găsit mormintele constructorilor de piramide care spun tuturor că aceștia sunt egipteni și nu au fost sclavi. Arheologul Zahi Hawass:

În Egipt există peste 100 de piramide care au supraviețuit timpului, dar cea mai cunoscută este Marea Piramidă din Giza – cu o înălțime de peste 137 m.

Cea mai veche este piramida lui Djoser, construită de arhitectul Imhotep, în perioada 2667-2488 î.Hr. Piramida lui Keops este cea mai mare piramidă din Egipt și este una dintre cele șapte minuni ale lumii.

Cele mai multe dintre ele au fost construite ca morminte – un loc de odihnă final pentru faraonii și familiile regale din Egipt.

