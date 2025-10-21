„To be or not to be. This is the question. Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenție la această idee și sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie și o voi exprima public. Cu toții ne dorim o lume normală, o lume ordonată, există niște pași până ajungem să tragem o astfel de concluzie și apoi niște pași până când anunțăm un astfel de demers”, a afirirmat Băluță.

„Împreună cu colegii mei ne vom pronunța în legătură cu a candida sau a nu candida. Eu cred că Bucureștiul are nevoie de un program coerent, cred că are nevoie de oameni care îi cunosc problemele, oameni care au obținut rezultate, nu cred că avem nevoie de supereroi sau de oameni care nu cunosc atât de bine specificul acestui loc”, a adăugat el.

Coaliția PNL-PSD-USR-UDMR a decis ca alegerile la Primăria Capitalei să fie organizate duminică, 7 decembrie, așa cum au propus PNL și USR, au declarat marți, 21 octombrie, surse politice pentru Libertatea. Pentru ca data de 7 decembrie să fie bătută în cuie mai trebuie doar ca Executivul condus de premierul Ilie Bolojan să dea o hotărâre de Guvern.

Deocamdată, principalii favoriți la candidaturile pentru primăria Capitalei, potrivit sondajelor, sunt Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

