Reacția Gabrielei Firea la informația că PSD îi retrage sprijinul politic

Gabriela Firea este vicepreședinte național PSD, lider interimar al organizației de București, precum și președintele filialei județene din Ilfov.

Primarul Capitalei ar putea să piardă aceste funcții din partid, în cazul în care vă rămâne fără sprijin politic. O decizie care, spune Gabriela Firea, nu o va afecta politic, ci doar uman.

„Dacă mi se vor lua funcțiile politice nu voi fi cu nimic afectată. Prezența mea în BPN și CEx nu au adus nimic bun bucureștenilor. Tot ce am făcut și nu am făcut în doi ani ca primar general, sunt primul critic al meu, nu spun că am făcut de nota 10, dar tot ce s-a făcut a fost prin munca echipei mele, cu niciun alt sprijin, din păcate”, a declarat Gabriela Firea.

„Nu rămâne decât să sper că vom avea parte de o discuție rațională, bazată pe argumente, aș spune chiar lucidă. Dacă nu s-a putut până acum, măcar de acum înainte, având în vedere contextul politic, având în vedere semnalele primite de la partenerii externi”, a continuat aceasta, într-o intervenție la Digi24.

Comitetul Executiv Național al PSD se reunește luni, la Parlament, de la 11.00. Înaintea ședinței, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea au avut o întâlnire informală cu mai mulți lideri PSD in țară, iar principala temă a fost o eventuală remaniere guvernamentală.

Remanierea Guvrnului a fost anunţată încă din vară, de liderul PSD Liviu Dragnea şi premierul Viorica Dăncilă, însă s-a amânat de mai multe ori, din cauza tensiunilor din partid. După excluderea din partid a lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, a venit rândul Gabrielei Firea să fie sancţionată, aceasta urmând să îşi piardă funcţiile de conducere de la Organizaţiile PSD Bucureşti şi Ilfov, dar şi sprijnul PSD la Primăria Capitalei. Pe lista de remaniere au rămas doar câţiva miniştri: Paul Stănescu, Lucian Şova, Bogdan Trif, Dănuţ Andruşcă, Ioana Bran şi George Ivaşcu.

