Recent, Paul Nicolau, cunoscut în mediul online drept Pescobar, a dezvăluit că inspectorii ANPC au ajuns și în două dintre restaurantele lui, asta după ce în trecut locațiile fuseseră controlate și de Horia Constantinescu, fostul șef al instituției.

Amendat cu 30.000 de lei

„Dragilor, astăzi a venit și rândul nostru ca domnul președinte ANPC, domnul Piedone, să ne treacă pragul locațiilor, să controleze locațiile din Herăstrău. Am trecut cu brio, chiar ne-a felicitat. Am luat într-adevăr două sancțiuni, una pentru meteorologie la bar. Valoarea maximă a sancțiunilor, că așa scrie, este de 30.000 de lei, dar dacă o plătești în 15 zile, cum noi cred că deja am plătit-o, este 1.500 de lei. Adică pe două locații am plătit 3.000 de lei amenzile”, a spus Pescobar în mediul online.

Paul Nicolau a mai precizat că toate controalele pe care le-a avut de-a lungul timpului în locațiile sale l-au ajutat să nu-i mai fie închise restaurantele, deoarece și-a renovat toate bucătăriile.

Recomandări Discuțiile ruso-americane de la Riad au durat 12 ore. Kremlinul vrea cele patru regiuni ucrainene considerate anexate la Rusia

„În urma experienței pe care am avut-o cu fostul președinte, domnul Horia, eu și business-ul meu am avut lucruri doar de învățat. Eu și echipa mea suntem niște profesioniști, suntem în top 3 restaurante din România și eu cred că la porții de mâncare vândute anual suntem pe locul 2 în toată România. Așa că blazonul numelui noi îl respectăm și este absolut țiplă și curățenie în toate bucătăriile pe care eu le-am renovat de la zero acum 2 ani.

Sunt foarte, foarte mândru că echipa mea mi-a înțeles misiunea și mă susține și, în primul rând, se respectă pe ei. Așa că mulțumim domnului Piedone pentru vizită și Doamne ajută la toată lumea. Încă ceva, eu nu mă bucur de rău altuia. Când cineva este închis, eu nu mă bucur. Am învățat să fiu profesionist și am fost dintotdeauna. Noi ne respectăm atât concurența și clienții, cât și pe noi, ceea ce este cel mai important. Dacă te respecți pe tine, asta se reflectă în tot ceea ce faci”, a mai afirmat Pescobar pe internet.

De ce a plătit Pescobar doar 1.500 de lei

După ce a fost întrebat pe internet de ce a plătit doar 1.500 de lei, dacă amenda a fost de 30.000 de lei, Pescobar a revenit cu un nou mesaj în mediul online, prin care a explicat cum este legea.

Recomandări Zelenski spune adevărul despre ce s-a întâmplat în Biroul Oval cu Donald Trump într-un nou interviu exclusiv cu „TIME”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Să vă mai explic încă o dată de ce Pescobar plătește 1.500 de lei din 30.000 de lei amendă. Se plătește jumătate din minim, în primele 15 zile. Chiar dacă amenda este 30.000 de lei, minim este 3.000, deci jumătate este 1.500 de lei. Nu doar eu, ci toată lumea care este sancționată, în primele 15 zile, legea îți permite să plătești jumătate din minum”, a spus afaceristul.

În urmă cu aproximativ o lună, Paul Nicolau dezvăluia pe rețelele de socializare că și locația pe care a deschis-o în Londra a fost controlată de autoritățile britanice, însă nu i-au găsit nimic în neregulă.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Incendiu violent pe Calea Moşilor din București. Șapte mașini au fost afectate de flăcări. Ce s-a întâmplat

Urmărește-ne pe Google News