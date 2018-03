Reacția MAE în contextul otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal. Ministerul Afacerilor Externe a spus, miercuri, că România își exprimă solidaritatea deplină cu Marea Britanie în contextul crizei generate de otrăvirea fostului spion Serghei Skripal, faptă atribuită Rusiei.

„Exprimându-şi solidaritatea deplină cu Marea Britanie, România condamnă ferm folosirea agentului neurotoxic de nivel miliar în Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat („Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s territory. @theresa_may @foreignoffice”), potrivit mesajului MAE de pe pagina de Twitter.

Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s territory. @theresa_may @foreignoffice — MFA Romania (@MAERomania) March 14, 2018

Marea Britanie a decis să expulzeze 23 de diplomați ruși în contextul crizei generate de atacul neurotoxic al agentului Serghei Skripal și a fiicei lui, Iulia, în orașul Salisbury, aflat la 100 de kilometri de Londra. Anunțul a fost făcut de Theresa May.

În același context, Familia Regală și Guvernul Marii Britanii vor boicota Cupa Mondială de Fotbal din Rusia. Niciun ministru britanic sau membru al Familiei Regale va nu participa la Finala Cupei Mondiale, în luna iulie a acestui an.