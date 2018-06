“În ultimele luni am asistat la crearea unei majorităţi toxice în CCR de către un clan politic certat cu legea care are un singur obiectiv, folosind CCR, să calce în picioare independenţa justiţiei şi să pună punct oricărei activităţi a procurorilor privitor la lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. În urma deciziei CCR am exprimat un punct de vedere, în schimb, după o analiză a motivaţiei prezentate public astăzi (…) trag un semnal de alarmă că lucrurile sunt mult mai grave în motivare decât in decizia propriu zisă. Prin motivarea CCR, practic este încălcat principiul constituţional al independenţi justiţiei, este încălcată independenţa procurorilor, procurorii sunt transformaţi în agenţi ai puterii executive şi sunt transformaţi în slugi ale ministrului Justiţiei care este numit politic şi care poate exercita un control politic partinic asupra Ministerului Public, parchetelor şi procurorilor”, a afirmat Orban într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL, potrivit Agerpres.

El a mai susţinut că, prin toate enunţurile din cuprinsul motivării CCR, România revine “la perioada sovietică, precum şi la perioada de dinaintea integrării în Uniunea Europeană”.

“Nu pot să nu reamintesc faptul că, poate simbolic, preşedintele CCR, înaintea emiterii motivaţiei, a făcut o vizită cel puţin ciudată la Sankt Petersburg. Ne întoarcem la perioada de dinainte de integrarea în UE, iar motivarea, cu certitudine, este contrară unor prevederi constituţionale cât se poate de clare. În primul rând mă refer la prevederea constituţională care consacră rolul CSM de garant al independenţei justiţiei”, a spus liderul PNL.

Potrivit acestuia, CCR anulează rolul constituţional al CSM şi îl scoate complet din dispozitivul organizării sistemului de justiţiei, “lăsând practic (…) la bunul plac al unui ministru toate deciziile legate de activitatea procurorilor”.

“CCR îşi depăşeşte atributele sale constituţionale”, a mai spus Orban. Liderul liberal a denunţat “un plan mai amplu” de atacare a democraţiei care “încalcă principiile fundamentale ce stau la baza Uniunii Europene”.

Curtea Constituţională a României (CCR) a publicat, joi, motivarea deciziei prin care a stabilit că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare formulată de ministrul Justiţiei.

CCR a publicat, joi, motivarea în cazul revocării Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA. Documentul are 133 de pagini şi conţine două opinii concurente şi trei opinii separate, prin care se subliniază faptul că preşedintele României nu este obligat, potrivit legislaţiei, să revoce procurorii-şefi. Mai mult, potrivit opiniilor separate, Curtea Constituţională nu se poate substitui Preşedintelui României.