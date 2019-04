Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că CCR a dat „undă verde” doar în ceea ce priveşte constituţionalitatea iniţiativei cetăţeneşti.

„După cum ştiţi, Curtea se pronunţă doar pe constituţionalitate şi raportat la actuala Constituţie. Această iniţiativă, aşa cum am spus-o şi mai demult, este o iniţiativă mincinoasă, pentru că strâng semnături pentru fără penali în funcţii publice şi când te uiţi în text constaţi că nu este vorba de toate funcţiile publice, ci doar de două, trei categorii de funcţii: deputaţi, senatori, preşedintele României, deci funcţii alese. Or, o astfel de minciună prezentată în faţa unor semnatari… Poate că persoanele respective îşi doreau să fie fără penali în toate funcţiile publice şi nu am înţeles de ce au făcut această deosebire cei de la USR, adică doar fără penali în funcţiile alese. Ar putea să aibă o urmare la care nici nu s-au gândit şi anume, dacă acest lucru ar fi legiferat în acest sens, adică Constituţia, în mod limitativ, ar limita această interdicţie doar la funcţiile alese, celelalte legi care fac nişte limitări pentru alte funcţii care nu sunt alese ar deveni neconstituţionale. Adică s-ar da liber ca la toate funcţiile, altele decât alese, să se umple de penali”, a afirmat Nicolicea, la Parlament.

El a spus că urmează ca iniţiativa să intre în dezbaterea parlamentară, precizând că nu crede că procedura se va finaliza în această sesiune, ţinând cont şi de campania electorală.

„Ca procedură, intră în dezbaterea parlamentară, se amendează sau nu se amendează, se aprobă sau nu se aprobă, depinde de atitudinea celor care au făcut-o şi cred că ar trebui să înceapă cu: ‘Români v-am minţit’. (…) Nu cred (că s-ar termina procedura până în vacanţă – n.r.), este exclus ţinând cont de campania electorală care bate la uşă”, a menţionat Nicolicea.

Curtea Constituţională a României a avizat, marţi, iniţiativa cetăţenească de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreşte ca persoanele condamnate definitiv să nu mai ocupe funcţii publice. Procedural, după avizul CCR, proiectul de lege merge în Parlament, pentru adoptare, ulterior urmând să se iniţieze un referendum naţional.

