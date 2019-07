De Răzvan Mihalașcu,

Daniel Osmanovici a oferit miercuri un răspuns cinic, după ce a fost întrebat ce se întâmplă cu oamenii grav bolnavi, având în vedere că sistemul care gestionează funcționarea cardurilor de sănătate este blocat de 17 zile.

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, purtătorul de cuvânt al CNAS spune că a greșit, dar dă vina pe „speculația jurnalistului”.

Am greșit. Mi s-a părut atât de revoltătoare speculația jurnalistului că din cauza blocajului temporar al platformei online ar putea muri oameni, încât am reacționat într-un mod total nepotrivit și lipsit de empatie. Pentru cine are răbdarea să asculte declarația mea va înțelege mai bine.

Daniel Osmanovici, purtătorul de cuvânt al CNAS