„A fost o situaţie foarte incorectă”, a declarat Donald Trump, citat de CNN. „Am fost cu toţii în această situaţie. Aceste acţiuni nu au încetat niciodată, am trecut prin aceste lucruri de peste trei ani”, a subliniat Donald Trump.

Acesta a denunțat „acte de corupție, lucruri rele și minciuni”.

Trump susține că a fost „tratat incredibil de nedrept. Totul a început cu Rusia, Rusia, Rusia, a fost totul o mizerie. Nu am făcut nimic rău. Am făcut lucruri rele în viaţă, voi recunoaşte. Nu intenţionat, dar am făcut lucruri rele. Aceste lucruri nu ar trebui să i se întâmple niciodată unui preşedinte american”.

Procedura de impeachment care îl viza pe Donald Trump a fost declarată oficial închisă, după ce președintele a fost achitat pentru ambele acuzații în Senat.

Acuzațiile aduse Președintelui SUA

Donald Trump a fost acuzat în primul rând de abuz de putere. Acesta a fost suspectat că a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a influența campania sa prezidențială din 2020.

Pentru aceasta, a suspendat un ajutor militar destinat Kievului și a amânat o întâlnire la Casa Albă.

Obstrucționarea Congresului a fost cea de-a doua acuzație adusă lui Donald Trump și a fost formulată pentru eforturile pe care președintele le-ar fi făcut pentru a-și ascunde faptele de abuz de putere.







