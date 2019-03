Reacția Viorică Dăncilă după ce Iohannis a respins bugetul: „E interesat doar de campania electorală”

Premierul a spus că președintele „nu îşi înţelege rolul constituţional şi pune în pericol factorii macro-economici ai ţării”. „Cred că e evident pentru toată lumea că preşedintele e interesat doar de campania electorală şi face gesturi care pun în pericol imaginea României. Blocajul la adresa guvernului cred că a devenit principalul demers al preşedintelui. Preşedintele contestă la CCR orice. Cred că a ajuns să deţină recordul în materie. Niciodată nu a abuzat vreun preşedinte de această prerogativă ca dl Iohannis”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Ea a adăugat că „nu există niciun motiv pentru blocaj” și spune că are încredere că Parlamentul va lua o decizie rapid. „Bugetul pe anul 2019 prevede finanţări substanţiale pentru investiţii. Am prevăzut 6 miliarde lei în plus la sănătate, 9,8 miliarde lei la educaţie, 15,4 miliarde de lei la investiţii, 4, 6 miliarde lei la adminsitraţiile locale, nu 1 milard în minus cum a menţionat dl Iohannis. Cred că dl preşedinte a demonstrat azi încă o dată că nu e interesat de creşterea veniturilor la populaţie, nici de dezvoltarea comuntăţilor locale, nici de sănătate. Cine e de vină că nu au crescut alocaţiile de la 1 martie şi cred că telespectatorii dvs au deja răspunsul”, a concluzionat premierul, potrivit Mediafax.

Într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a declarat va retrimite Legea Bugetului în Parlament, pentru corectare.

Declarațiile președintelui au venit în urma deciziei judecătorilor constituţionali, care au declarat bugetul de stat pe 2019 constituţional, respingând, astfel, sesizarea sa.

„Decizia de astăzi a Curții Constituționale cu privire la legea plafoanelor demonstrează încă o dată, dacă a fost nevoie, că PSD legiferează nu numai imoral și prost, dar și neconstituțional. După cum ați aflat, Curtea a hotărât că una dintre legile pe care le-am contestat, se numește Legea plafoanelor, a fost adoptată de majoritatea pesedistă cu încălcarea tuturor normelor constituționale”, a spus șeful statului.

A fost o premieră ca şeful statului să atace la CCR legea bugetului de stat pe 2018.

