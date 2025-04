Pot să vă spun, în primul rând, că este un om integru și a fost întotdeauna, am fost prieteni foarte apropiați și nu mă îndoiesc o secundă de bunele sale intenții. În primul rând pentru că, așa cum am spus, este un om integru, am avut totală încredere și, în același timp, amândoi eram nemulțumiți de direcția în care se înfunda țara la acel moment și de oprimarea comunistă. Nu știu dacă e nevoie de elaborări pentru că toată lumea sper că știe, și generația mai tânără, dacă simte cum a fost situația.

Ștefan Costache, prietenul lui Crin Antonescu: