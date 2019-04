Trei săptămâni a stat Ana Morodan în Sri Lanka, la filmările pentru Asia Express. „ Nici nu-mi vine sa cred, am niste prieteni acolo. Chiar le-am scris unor oameni cu care am ţinut legătura si mi-au scris ca sunt bine, doar că este o stare de teroare incredibilă In Sri Lanka era asa o stare de smerenie, era foarte calzi, nu erau intruzivi, erau pasnici. Mi se pare foarte socant.”, spune Ana Morodan potrivit Observator.tv.

„ Chiar o cursa de ultima şansă s-a ţinut într-o biserică creştină. Șocul este imens. Stau şi mă gândesc dacă am umblat prin locurile alea şi aşa ceva te dă peste cap”, a spus și Șerban Copoț.

„Sri Lanka este foarte vizitată, anual de milioane de turişti. Să nu fie mai rău de atât. Sunt foarte trist şi în continuare în stare de şoc”, a adăugat CRBL, câştigător Asia Express.