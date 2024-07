Kremlinul a reacţionat duminică la anunţul retragerii lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă spunând că este „atent” la evoluţia situaţiei, transmite AFP.

„Alegerile sunt în patru luni. Aceasta este o perioadă lungă de timp în care multe lucruri se pot schimba. Trebuie să fim atenţi, să urmărim ce se va întâmpla”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, publicaţiei Life.ru. „Prioritatea pentru noi este operaţiunea militară specială”, a mai declarat Peskov, de această dată pentru portalul SHOT, referindu-se la războiul din Ucraina.

„Vreau să-i mulţumesc sincer lui Joe Biden pentru prietenia şi sprijinul ferm acordat poporului israelian de-a lungul carierei sale de decenii”, a scris Herzog pe reţeaua de socializare X, citat de EFE. „Fiind primul preşedinte american care a vizitat Israelul în timp de război, în calitate de beneficiar al Medaliei de Onoare a preşedinţiei israeliene şi în calitate de adevărat aliat al poporului evreu, el este un simbol al legăturii de nezdruncinat dintre cele două popoare ale noastre”, a adăugat el.

Anunţul lui Biden intervine cu o zi înainte ca prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu să călătorească la Washington pentru a se întâlni cu preşedintele SUA şi pentru a ţine un discurs în faţa Congresului. Relaţiile dintre Biden şi Netanyahu nu se află în cel mai bun moment al lor, în ciuda faptului că Statele Unite sunt principalul partener şi furnizor de arme al Israelului.

Biden s-a arătat tot mai nemulţumit de modul în care Netanyahu gestionează războiul împotriva grupării islamiste palestiniene Hamas şi a criticat duritatea ofensivei militare israeliene care a făcut aproape 39.000 de morţi, 90.000 de răniţi şi 1,9 milioane de strămutaţi în Fâşia Gaza, din 7 octombrie 2023, ziua în care Hamas a atacat Israelul.

„Domnule Preşedinte @JoeBiden, de multe ori aţi luat decizii dificile care au făcut Polonia, America şi lumea mai sigure, iar democraţia şi libertatea mai puternice. Ştiu că v-aţi ghidat după aceleaşi principii atunci când v-aţi anunţat ultima decizie. Poate cea mai dificilă din viaţa dumneavoastră”, a reacţionat pe platforma X premierul polonez Donald Tusk, citat de Reuters.

Tot pe X a scris şi premierul ceh Petr Fiala: „Este, fără îndoială, decizia unui om de stat care şi-a slujit ţara decenii la rând. Este un pas responsabil şi dificil din punct de vedere personal, dar este cu atât mai valoros”.

„Respect decizia lui Joe Biden de a nu candida pentru realegere. Această justificare merită respect. Biden a fost unul dintre cei mai importanţi politicieni ai Americii de-a lungul mai multor decenii şi un preşedinte care a realizat mai multe reforme importante”, a declarat la postul naţional de radio NRK premierul norvegian Jonas Gahr Stoere, potrivit Reuters.

Politicienii germani au salutat serviciul pe care preşedintele american l-a făcut ţării sale, în timp ce procesează informaţia că Joe Biden s-a retras din cursa pentru încă un mandat la Casa Albă, remarcă dpa.

„Joe Biden a slujit poporul american mai bine de cinci decenii. Decizia sa de astăzi merită cel mai mare respect”, a scris pe X Friedrich Merz, liderul conservatorilor germani, în opoziţie.

Ricarda Lang, colideră a Partidului Verzilor care face parte din coaliţia de guvernământ a cancelarului Olaf Scholz, a declarat: „Joe Biden şi-a servit impresionant ţara în calitate de preşedinte. Şi face acelaşi lucru cu acest pas. Tot respectul meu!”

Ralf Stegner, membru social-democrat al Bundestagului şi considerat un expert în politică externă al partidului său, a avut o abordare similară. „Preşedintele american Joe Biden a fost un noroc chior pentru Germania şi Europa. Este greu de imaginat cum ar fi fost aceste vremuri de criză cu un preşedinte Donald Trump. Retragerea lui (Biden) merită respect – chiar dacă probabil că nu exista nicio alternativă la acest pas”, a scris el pe X.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat într-un comunicat că respectă decizia lui Biden şi aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu el pentru restul mandatului său de preşedinte. „Ştiu că, aşa cum a făcut de-a lungul carierei sale remarcabile, preşedintele Biden îşi va fi luat decizia pe baza a ceea ce crede el că este în interesul poporului american”, a adăugat Starmer.

Premierul irlandez Simon Harris a scris pe X că, „în numele poporului şi guvernului Irlandei, eu, în calitate de Taoiseach (prim-ministru în limba gaelică irlandeză – n.r.), vreau să vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru leadershipul dumneavoastră global (…)”.

„Lumea s-a schimbat de la victoria preşedintelui Biden în 2020 şi a trebuit să ne confruntăm cu provocări extraordinare, de la o pandemie globală până la întoarcerea războiului pe continentul Europei, cu invazia îngrozitoare a Ucrainei de către Rusia, care a vizat şi ucis în mod deliberat civili nevinovaţi. Preşedintele Biden a fost o voce a raţiunii, multilateralismului eficient şi soluţiilor comune”, a mai spus premierul irlandez.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a scris pe X: „Toată admiraţia şi recunoaşterea mea pentru decizia curajoasă şi demnă a preşedintelui @JoeBiden. Datorită determinării şi conducerii sale, SUA au depăşit criza economică de după pandemie şi asaltul grav asupra Capitoliului şi au fost exemplare în sprijinul acordat Ucrainei în faţa agresiunii ruse a lui Putin (preşedintele rus Vladimir Putin – n.r.). Un gest grozav al unui mare preşedinte care a luptat mereu pentru democraţie şi libertate”.

