Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a scris pe Twitter: „Scene șocante în Washington, D.C. Rezultatul acestor alegeri democratice trebuie respectat”.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Și premierul canadian Justin Trudeau și-a exprimat îngrijorarea cu privire la violențele din SUA.

„Evident că suntem îngrijorați și urmărim situația minut cu minut. Cred că instituțiile democratice americane sunt puternice și sper că totul va reveni la normal în scurt timp”, a spus Trudeau pentru postul de radio News 1130 Vancouver, potrivit Digi.24.ro.

David Sassoli, președintele Parlamentului European, a declarat că „scenele de la Capitoliul SUA sunt profund îngrijorătoare.

„Votul democratic trebuie respectat. Suntem convinși că SUA se vor asigura că democrația va fi protejată”, a scris Sassoli.

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

Premierul britanic Boris Johnson a catalogat scenele din Congresul american ca fiind „rușinoase”.

„Statele Unite susține democrația în lume, iar acum este vital să existe un transfer pașnic și ordonat al puterii”, a spus scris el, pe Twitter.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Heiko Maas, ministrul german al Afacerilor Externe a scris, miercuri seară, pe Twitter: „Inamicii democrației vor fi încântați de aceste imagini șocante din Washington DC. Trump și susținătorii săi trebuie să accepte în cele din urmă decizia alegătorilor americani și să nu mai încalce democrația”, a scris el pe Twitter.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten – auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) January 6, 2021

