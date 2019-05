Realitatea TV a difuzat un interviu cu ambasadorul rus la București cu o zi înainte de europarlamentare. Fota: „La Moscova nu există idioți utili, doar la București”

”Ne-am dori să vedem în România un vecin, nu intru acum în momentele istorice ale relaţiilor noastre, dar, la sfârşitul anului trecut, am celebrat 140 de ani de la instituirea relaţiilor diplomatice între România şi Rusia, exact când România a primit declaraţia Independenţei sale. Anul trecut, noi am crescut schimbul de mărfuri între România şi Rusia. În ultimii doi ani, s-a mărit în fiecare an cu 20-30 la sută, am ajuns practic la situaţia de dinainte de criză. Interesele reciproce sunt constante. Rusia e foarte atentă faţă de interesele economice”, a declarat Valeri Kuzmin.

Alianțele, decise doar de elite

Acesta a mai spus că politica de alianțe ale României a fost luate de către ”elite”. ”România şi-a ales alianţele sale internaţionale să adere la acestea în conformitate cu acele priorităţi care erau purtate de autorităţi, de elitele României”, a comentat ambasadorul.

Fost consilier de politică externă al președintelui Băsescu, Iulian Fota i-a reproșat lui Octavian Hoandră că a acceptat ”afirmații ridicole” făcute de ambasador fără reacționeze, chiar și în cazurile în care aceste afirmații erau defavorabile României. ”În interviul cu ambasadorul rus, în incompetența lui, complet nefamiliarizat cu relația România-Rusia, Hoandră a jucat foarte bine rolul de „idiot util”. L-a periat grețos pe diplomatul rus (Rusia egala SUA) și i-a ridicat mai multe mingi la fileu”, a scris Fota într-o postare pe Facebook.

Strategia rusă

În mod deosebit, Fota a fost deranjat de lipsa de reacție pe care ar fi arătat-o Hoandră la afirmația ”ne-am dori să vedem în România un vecin”. ”După afirmația respectivă, ambasadorul Kuzmin trebuia întrebat de ce nu este țara noastră un vecin bun pentru Rusia ? Unde am greșit noi față de Moscova? (…) Ca să pună constant România într-o postură dezavantajoasă, Rusia agită tot timpul nevoia ca România să îmbunătățească relația cu Rusia. Noi trebuie să facem un gest față de ei. Din pacate, tema a fost și este amplificată de tot felul de idioți utili de la noi”, a comentat Fota.

Acesta susține că rușii încearcă să obțină concesii de la România fără să ofere nimic la schimb. ”În realitate, dupa 1989, România NU A GRESIT CU NIMIC FATA DE RUSIA. De ce NOI trebuie să ne străduim să îmbunătățim relația cu Moscova? Pentru că așa vor rușii să câștige în relația cu noi, fără să ofere nimic. Și pentru că la Moscova nu exista idioți utili, doar la București”, a conchis Fota.

Citește și:

VIDEO/Ambasadorul Rusiei: „Vrem să dăm pagina în relația cu România. Există cercuri care vor să fie mai catolice decât Papa”- FOTO

Citește mai multe despre valeri kuzmin, realitatea tv și Rusia pe Libertatea.