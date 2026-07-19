Ce recomandă ISU în caz de vijelie și cod roșu. Ghid de siguranță

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis o listă de măsuri obligatorii pentru siguranța cetățenilor. Reprezentanții ISU insistă pe faptul că lucrul în spații deschise sau la înălțime devine extrem de periculos pe durata manifestării fenomenelor meteorologice violente.

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine extrem de periculos pe vreme rea.

Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine extrem de periculos pe vreme rea. Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior (de pe balcoane sau din curți) sunt bine fixate pentru a preveni eventuale accidente.

și asigurați-vă că obiectele din exterior (de pe balcoane sau din curți) sunt bine fixate pentru a preveni eventuale accidente. Evitați zonele cu copaci , stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt.

, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt. Curățați șanțurile și rigolele din apropierea locuinței pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații.

din apropierea locuinței pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații. Nu traversați cursurile de apă! În cazul creșterii debitelor, nu încercați să le treceți și nu vă apropiați sub nicio formă de malurile acestora.

Cod roșu și portocaliu de vijelii, grindină și furtuni în mai multe județe și în București

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), Poliția Română și Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) au lansat un apel urgent către populație, după ce meteorologii au emis avertizări de cod roșu și cod portocaliu de vijelii, grindină și averse. În Capitală și în mai multe județe din țară, inclusiv Neamț și Harghita, au fost transmise deja mesaje RO-Alert pentru a avertiza cetățenii cu privire la pericolul iminent.

Bucureștiul se află sub avertizare cod portocaliu, iar în județele din estul și centrul țării au fost emise inclusiv avertizări de tip nowcasting cod roșu. Din cauza vântului puternic cu aspect de vijelie și a descărcărilor electrice, salvatorii cer prudență maximă și amânarea oricăror activități în aer liber care ar putea pune viața în pericol.

Avertismentul meteorologilor este dublat de codul hidrologilor pentru viituri și inundații

Administrația Națională „Apele Române” a intervenit, la rândul ei, cu recomandări ferme în contextul în care alertele meteo sunt dublate de avertizări hidrologice. Specialiștii avertizează asupra riscului major de acumulări rapide de apă și viituri pe versanți. Cetățenilor li se cere să evite cu desăvârșire deplasările în apropierea cursurilor de apă afectate și să asculte cu strictețe indicațiile autorităților locale.

În paralel, Poliția Română face un apel la conducătorii auto și la pietoni. Polițiștii recomandă evitarea oricăror deplasări în zonele vizate de codurile hidrologice și meteorologice. Șoferii sunt sfătuiți să nu forțeze sub nicio formă traversarea sectoarelor de drum inundate, fie că se află la volan, fie în calitate de pietoni, deoarece șuvoaiele pot mătura rapid autoturismele. Respectarea indicațiilor agenților de poliție și ale forțelor de intervenție aflate în teren este esențială pentru evitarea unor tragedii.

În cursul zilei de duminică, o viitură puternică a inundat orașul Bușteni. O femeie a fost luată de ape chiar la intrarea în localitate, iar cel puțin 12 persoane au fost salvate din mașini.

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