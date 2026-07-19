O femeie de 33 de ani a fost luată de ape în timpul inundațiilor din Bușteni

16:10 - Acum 47 minute Locuitorii din zona Telecabinei Bușteni, izolați din cauza inundațiilor Ruperea de nori a blocat stațiunea Bușteni duminică după-amiază. Fostul primar al orașului, Mircea Corbu, a explicat pentru News.ro că cel puțin un cartier din zona Telecabinei Bușteni este izolat din cauza inundațiilor. Fostul edil spune că locuitorii sunt blocați și nu pot ajunge în centrul orașului. „A fost sus rupere de nori. Pe toate văile s-a acumulat apa şi a venit pe firul văii Jepilor. A crescut nivelul apei în pârâul Jepi, s-a blocat un pod chiar unde este telecabina Buşteni, s-a blocat cu buşteni, că prima dată vin buşteni şi bolovani şi nisip şi tot ce înseamnă pârâul Jepi se scurge pe DN1″, a spus Mircea Corbu.

16:00 - Acum 57 minute O femeie de 33 de ani a fost luată de ape în timpul inundațiilor din Bușteni O femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de viitură în timp ce se afla pe stradă, la intrare în Bușteni. Aceasta a fost salvată în timpul misiunilor de intervenție. „Ploile abundente au creat probleme în această după-amiază în Buşteni, unde pompierii prahoveni intervin pentru sprijinirea populaţiei afectate de acumulările de apă. La faţa locului acţionează echipaje de la Detaşamentul Sinaia cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de apă la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi este asistată medical în ambulanţă”, anunță ISU Prahova.

15:55 - Acum o ora Aproximativ 12 persoane, blocate în mașini, au fost salvate Zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din Bușteni. Aproximativ 12 persoane au fost salvate din autoturisme, după cum a anunțat Raed Arafat, la Antena 3 CNN. „În acelaşi timp, pompierii desfăşoară intervenţii pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condiţiile în care precipitaţiile abundente au dus la acumulări importante de apă în mai multe zone ale staţiunii. Intervenţiile sunt în desfăşurare”, a transmis ISU Prahova. Mașinile au fost luate de viitură în Bușteni În orașul Bușteni, zona centrală a DN1 a fost acoperită de apă, iar șoferii s-au confruntat cu dificultăți majore în timpul deplasării. De asemenea, străzile care fac legătura cu zona montană au fost complet inundate, afectând accesul în anumite cartiere. Autoritățile locale intervin pentru evacuarea apei și sprijinirea celor afectați. „La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în orașul Bușteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulația și accesul în anumite zone”, au transmis autoritățile, citate de Antena 3 CNN. Echipajele de urgență sunt mobilizate pentru a reduce efectele inundațiilor și a oferi asistență cetățenilor. „Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, și să respecte recomandările autorităților și ale forțelor de intervenție. Pentru situațiile care pun în pericol viața, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112”, au mai precizat autoritățile. Furtunile au făcut prăpăd și în Maramureș, în cursul zilei de sâmbătă. Acoperișul unei case a fost smuls de vânt și aruncat în mijlocul drumului, iar în Maia Mare mai muți copaci au fost puși la pământ. Cod portocaliu de furtuni și caniculă în România Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod portocaliu și galben pentru caniculă și instabilitate atmosferică, valabile duminică, 19 iulie, și luni, 20 iulie. Temperaturile vor atinge valori de până la 37 de grade Celsius, iar furtunile vor fi însoțite de rafale de vânt de 70-90 km/h, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii și mari, cu diametre de 2-5 centimetri. Între orele 13.00 și 20.00, codul portocaliu vizează nordul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și Carpații Orientali și Meridionali. Aversele torențiale vor aduce cantități de apă de 25-40 l/mp, iar pe alocuri acestea pot depăși 50-60 l/mp. În noaptea de duminică spre luni, zonele afectate de furtuni se vor extinde, incluzând Maramureșul, Crișana, Banatul, vestul și nordul Transilvaniei, dar și nord-vestul Olteniei. Știre în curs de actualizare!

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