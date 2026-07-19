Cod roșu și pentru Otopeni și împrejurimi

Locuitorii din Otopeni și împrejurimi au primit un mesaj de alertă extremă de COD ROȘU, valabil duminică până la ora 17:30, prin care sunt avertizați că urmează averse torențiale severe ce vor acumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de căderi de grindină. Populația este sfătuită ferm să evite orice deplasare și să ia măsuri imediate de adăpostire, în condițiile în care urgia aduce descărcări electrice frecvente și o vijelie violentă cu rafale de vânt ce vor atinge 90 km/h.

Ro-Alert cu cod portocaliu de furtuni și grindă

O avertizare meteo de cod portocaliu a fost emisă duminică în București prin sistemul RO-ALERT duminică, valabilă între orele 16:13 și 17:00, populația fiind sfătuită să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire în fața unor fenomene extreme.

Alerta anunță averse torențiale ce vor acumula până la 40 l/mp, descărcări electrice frecvente, grindină de mari dimensiuni și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de până la 80 km/h.

O femeie a fost luată de viitură la Bușteni

O furtună puternică a provocat duminică după-amiază o viitură în Bușteni, inundând DN1 și mai multe străzi, inclusiv strada Telecabinei, unde au fost raportate pagube semnificative. Autoritățile intervin pentru a gestiona situația. O femeie a fost luată de ape la intrare în oraș și zeci de mașini au fost surprinse de viitură pe drumurile din localitate.

Cod portocaliu de furtuni și caniculă în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod portocaliu și galben pentru caniculă și instabilitate atmosferică, valabile duminică, 19 iulie, și luni, 20 iulie.

Temperaturile vor atinge valori de până la 37 de grade Celsius, iar furtunile vor fi însoțite de rafale de vânt de 70-90 km/h, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii și mari, cu diametre de 2-5 centimetri.

Între orele 13.00 și 20.00, codul portocaliu vizează nordul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și Carpații Orientali și Meridionali. Aversele torențiale vor aduce cantități de apă de 25-40 l/mp, iar pe alocuri acestea pot depăși 50-60 l/mp.

În noaptea de duminică spre luni, zonele afectate de furtuni se vor extinde, incluzând Maramureșul, Crișana, Banatul, vestul și nordul Transilvaniei, dar și nord-vestul Olteniei.

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