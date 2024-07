„Urmează câteva zile de caniculă, inclusiv în zona montană. Vă sfătuim să evitați, în aceste zile, traseele montane lungi și solicitante, să vă hidratați foarte bine și să vă protejați de soare în mod eficient, pentru a evita șocul caloric, favorizat de căldura extremă, efort mare și altitudine”, a transmis sâmbătă Salvamont România, pe pagina de Facebook.

Salvamont recomandă totodată turiştilor să se informeze de pe situl https://fiipregatit.ro, unde vor găsi toate informaţiile necesare pentru a putea trece cu bine peste această perioadă.

Toată țara se află sâmbătă și duminică, 13 și 14 iulie, sub cod roșu și cod portocaliu de caniculă. Alertele au fost prelungite și pentru zilele de 15 şi 16 iulie. În plus, s-au extins și zonele aflate sub cod roșu de căldură extremă: e vorba de Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei.

Temperaturile vor ajunge la 42 de grade Celsius.



Urmărește-ne pe Google News