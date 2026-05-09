A fost făcută reconstituirea crimei

După reconstituire, el a fost dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru audieri. Ulterior față de acesta s-a dispus măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit Bihoreanul.

Individul lucra la ferma unde eleva făcea practică şi spune că gelozia l-a îndemnat să ucidă. Bărbatul a fost cuprins de remușcări în fața anchetatorilor: „N-am vrut (n.r să o ucid)! Din gelozie! Da, îmi pare rău!”, a declarat criminalul.

Criminalul și-a recunoscut vina

Bóné Jozsef-Zsolt și-a recunoscut fapta, vineri, în fața polițiștilor, la scurt timp după ce a fost prins. El s-a ascuns într-un lan de rapiță, la circa un kilometru de locul crimei, fiind prins după aproximativ 6 ore.

Eleva de 18 ani a fost găsită fără suflare, pe 8 mai, în mijlocul unui câmp. Cadavrul adolescentei a fost descoperit cu mai multe leziuni în zona gâtului, în apropierea fermei unde tânăra efectua stagiul de practică.

Imediat după ce a fost încătușat, el a recunoscut că a ucis-o pe fată, după ce a lovit-o în mod repetat cu un briceag.

A fost efectuată și autopsia tinerei ucise. Potrivit surselor din anchetă, citate de Bihoreanul, din raport reiese că victima avea o rană în zona gurii, răni în zona gâtului, dar și o rană superficială în zona abdomenului.

A fost liberat condiționat din închisoare

Bóné Jozsef-Zsolt a fost liberat condiţionat în 2025 după ce a fost arestat în 2008 tot pentru crimă.

El a fost condamnat în 2010 la 20 de ani de închisoare pentru că a a tâlhărit şi a ucis un bătrân.

Pe 24 aprilie 2025 a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Satu Mare, după ce judecătorii au constatat că „a dat dovezi temeinice de îndreptare”