Short Blade și Long Blade

Iată că Blade Battery 2.0 s-a ramificat în două direcții: o versiune a fost proiectată pentru încărcare la viteză ultra-înaltă, iar o alta a fost gândită pentru a maximiza autonomia.

„Obiectivul este clar: combaterea simultană a celor două limite pe care mulți utilizatori le asociază cu mașinile electrice, și anume timpul de așteptare la stația de încărcare și autonomia. Cele două variante se numesc Short Blade și Long Blade.

Încărcare în 5 minute

Short Blade este bateria care se concentrează pe viteza de încărcare. Aceasta suportă o viteză de încărcare de până la 8C, ceea ce permite teoretic trecerea de la 10% la 80% în aproximativ 5 minute. A fost creată în ideea de a fi cuplată cu stațiile de încărcare ultrarapide pe care tot BYD le dezvoltă, acelea cu o putere de 1.500 kW care au fost deja reperate în China.

Această baterie este gândită mai ales pentru modelele sport sau pentru platformele electrice foarte puternice, adesea cu arhitectură de 800 sau chiar 1.000 de volți. Renunță la o parte din densitatea energetică (160 Wh/kg) pentru a garanta performanțe maxime tocmai în ceea ce privește încărcarea.

Densitate crescută cu 40%

Long Blade, în schimb, mizează pe autonomie. În acest caz, densitatea energetică ajunge până la 210 Wh/kg, cu aproximativ 40% mai mult față de prima generație a bateriei Blade (Blade Battery).

Acest lucru înseamnă posibilitatea de a instala baterii mai mari fără a crește excesiv greutatea și dimensiunile. Nu întâmplător, modele precum Denza Z9 GT pot depăși 1.000 km autonomie în ciclul CLTC cu un pachet de aproximativ 120 kWh.

Chimie nouă și integrare structurală

Indiferent de formatul celulelor, Blade Battery 2.0 de la BYD introduce două noutăți interesante. Prima se referă la chimie: BYD trece la tehnologia LMFP (litiu-mangan-fier-fosfat), o evoluție a bateriilor LFP care promite tensiuni mai mari și o densitate energetică sporită, menținând în același timp costuri relativ scăzute.

Cea de-a doua se referă la integrarea Cell-to-Body 2.0, care permite utilizarea a până la 76% din spațiul interior al pachetului pentru celulele propriu-zise, reducând greutatea și dimensiunile pentru aceeași cantitate de kWh disponibilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Alte știri

Parteneri
Monden

Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
