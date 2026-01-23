

Bilanțul programului-pilot de vaccinare împotriva gripei la nivelul farmaciilor comunitare din România: 2022-2026

În timp ce 25 de țări din Europa au făcut pași importanți în extinderea accesului la vaccinare prin implicarea farmaciștilor și farmaciilor, România a demarat timid un program-pilot de vaccinare în farmacii, în sezonul 2022-2023. Atunci s-au efectuat 109 vaccinări în farmaciile comunitare.

Vaccinarea antigripală în farmacia comunitară reprezintă un serviciu farmaceutic care se desfășoară conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății Nr. 3.262 din 19 octombrie 2022 pentru aprobarea organizării şi funcţionării unui program-pilot de vaccinare a populaţiei împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare.

,,Cifrele furnizate de INSP referitoare la înregistrările în RENV de către farmacii pentru sezoanele 2022-2023, 2023-2024 și respectiv 2024-2025 sunt timide raportat la numărul total de vaccinări antigripale”, a precizat farm. Anca Crupariu, consilier în comunicare la Colegiul Farmaciștilor România (CFR). Situația arată astfel:

2022-2023 total vaccinări antigripale 1.486.600 din care 109 vaccinări în farmacii

2023-2024 total vaccinări antigripale 1.078.6840 din care 3859 vaccinări în 157 farmacii

2024-2025 total vaccinări antigripale 1.155.886 din care 3706 vaccinări în 164 farmacii.

2025- 16 ianuarie 2026 total 6069 vaccinări antigripale înregistrate în 198 farmacii comunitare

,,Conform informării primite din partea Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), până la data de 16.01.2026, au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) 1.285.660 vaccinări antigripale, din care 6069 s-au efectuat in 198 farmacii comunitare autorizate pentru acest serviciu farmaceutic, din 25 județe și din municipiul București. 6069 vaccinări antigripale înregistrate de 198 farmacii comunitare arată deja că interesul pentru acest serviciu farmaceutic și încrederea în farmacist ca vaccinator au crescut considerabil față de sezoanele gripale anterioare, cu posibilitatea ca până la sfârșitul sezonului gripal (martie-aprilie 2026) numărul vaccinărilor antigripale in farmacie să mai crească,” a transmis farm. Crupariu.

AFFR reprezintă aproximativ 1100 de farmacii din toată țara, dintre care o treime se află în mediul rural, cu o acoperire geografică la nivel național.

,,În acest moment, peste 80 de farmacii membre ale AFFR cu acoperire națională sunt autorizate să ofere serviciul de vaccinare antigripală, în cadrul programului pilot implementat de Ministerul Sănătății, care funcționează din anul 2023”, a precizat reprezentanta AFFR.

Topul zonelor cu cele mai multe vaccinări în farmacii

Potrivit datelor CFR, serviciul farmaceutic de imunizare a fost cel mai solicitat în marile centre urbane:

București: 2.690 de vaccinări în 43 de farmacii

Prahova: 727 de vaccinări în 23 de farmacii

Brașov: 458 de vaccinări în 13 farmacii

Cine se poate vaccina antigripal în farmaciile din România

Vaccinarea în farmacie este accesibilă oricărei persoane care îndeplinește criteriile de eligibilitate, însă procesul depinde de o prescripție medicală prealabilă.

,,Orice persoană se poate vaccina antigripal în farmacia comunitară, cu condiția să îndeplinească cerințele Ordinului ministrului sănătății Nr. 3.262 din 19 octombrie 2022 pentru aprobarea organizării şi funcţionării unui program-pilot de vaccinare a populaţiei împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare. De precizat că Ordinul ministrului sănătății Nr. 3.120 din 12 septembrie 2023 a aprobat segmentele populaţionale care beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunităţii active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile”, a completat reprezentanta CFR.

3 pașii necesari vaccinării împotriva gripei în farmacie

Vizita la medicul de familie sau specialist pentru obținerea rețetei pentru administrarea vaccinului gripal. (compensată 50%, 100% sau simplă).

2. Ridicarea vaccinului dintr-o farmacie aflată în contract cu CNAS.

3. Administrarea de către un farmacist certificat, într-un spațiu autorizat, după un triaj epidemiologic și semnarea consimțământului informat. Administrarea vaccinului gripal se poate realiza în farmacia autorizată de Ministerul Sănătății pentru a efectua acest serviciu, de către farmacistul certificat ca vaccinator (conform OMS 3.262 din 19 octombrie 2022). Beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare 50% din preţul de referinţă al vaccinului persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani şi < 65 de ani, fără boli cronice.

Regimul de compensare a vaccinurilor gripale în România, în 2026

Statul oferă facilități pentru accesul la vaccin prin decontarea prețului acestuia:

Compensare 100%: Copii (6 luni – 19 ani), gravide, persoane peste 65 de ani, personal medical și pacienți cu boli cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, oncologice, obezitate etc.).

Compensare 50%: Persoane cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice.

Criterii de eligibilitate în farmacie:

Persoana trebuie să aibă cel puțin o vaccinare antigripală anterioară în antecedente.

Absența alergiilor la componentele vaccinului (ex: ovalbumină). Absența febrei sau a infecțiilor acute la momentul vaccinării. Vârsta peste 18 ani (minorii trebuie însoțiți de reprezentantul legal). Vaccinarea antigripală în farmacii nu este decontată de stat

Ministerul Sănătății recunoaște farmacia ca un „cadru ideal pentru serviciul de vaccinare”, având în vedere rețeaua de peste 9.000 de unități și programul extins, inclusiv în weekend. Noul proiect de Ordin prevede că vaccinarea poate fi „gratuită sau contra cost”.

Dacă este contra cost, „tariful serviciului de vaccinare perceput nu poate depăşi tariful serviciului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022” (plafonat la nivelul decontat medicilor).

Fiind momentan un serviciu nedecontat de către stat, fiecare farmacie a decis propria politică în ceea ce privește costul serviciului de vaccinare pentru pacient.

,,Există farmacii care au decis ca acest serviciu să fie gratuit, iar altele care au perceput o sumă modică, din informațiile noastre, oricum sub tariful decontat de către stat medicilor care vaccinează, spre exemplu. Precizăm faptul că asociația nu intervine în politica financiară a farmaciilor membre și nu cunoaștem detalii despre aceste aspecte. Ceea ce putem să menționăm este faptul că, pentru serviciul de vaccinare în farmacii, costurile efective ale farmaciei cu acest serviciu sunt crescute și nu sunt acoperite în acest moment de eventualul tarif perceput pacientului (costurile legate de pregătirea farmaciștilor, de remunerarea acestora pentru serviciu, de materialele necesare vaccinării, de dotarea spațiului special doar pentru această activitate, sau de distrugerea deșeurilor biologice)”, a spus farm. Anda Maria Vija, președintele AFIE.

Asociația Farmaciilor Independente Ethica este singura organizație non-guvernamentală, de tip patronal, formată din farmacii deținute de către farmaciști și reprezintă aproximativ 200 de farmaciști din toată țara.

,,Majoritatea membrilor AFFR au oferit serviciul de vaccinare antigripală în mod gratuit pacienților care l-au solicitat, încă de la momentul implementării acestuia și până în prezent, inclusiv în sezonul actual”, a precizat Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România.

Asociațiile farmaciștilor nu vor ca serviciul de vaccinare în farmaciile comunitare să fie o povară financiară

La sfârșitul anului 2025, Colegiul Farmaciștilor din România(CFR) și asociațiile reprezentative ale farmaciștilor au reiterat necesitatea de implicare în procesul de vaccinare a tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății.

,,Decontarea serviciului farmaceutic de vaccinare antigripală este încă în dezbatere. Limitarea vaccinării doar la cabinetele medicilor ar reprezenta un pas înapoi și ar reduce accesibilitatea pentru pacienți. Pe lângă faptul că este nevoie de permanentizarea vaccinării împotriva gripei sezoniere în farmacii (demarată în 2023 ca program-pilot) și în plus, extinderea serviciului către alte vaccinuri, se solicită, considerându-se ca fiind imperios necesară, decontarea de către stat a vaccinării antigripale în farmacia comunitară, pentru a se asigura echitatea între profesioniștii care prestează același serviciu”, a precizat farm. Anca Crupariu.

AFFR susține decontarea unei sume egale pentru toți furnizorii autorizați ai serviciilor de vaccinare, indiferent dacă serviciul este prestat de medici de familie sau în cadrul farmaciilor comunitare, ca măsură necesară pentru atingerea obiectivelor naționale de vaccinare și pentru utilizarea eficientă a resurselor publice.

,,În absența unui mecanism de decontare din partea statului, prin programele naționale de sănătate deja bugetate pentru serviciile de vaccinare, menținerea acestui model nu este sustenabilă, având în vedere resursele umane implicate, responsabilitatea specialiștilor din domeniul sănătății, costurile operaționale și obligația respectării standardelor de calitate și siguranță”, arată AFFR.

Farm. Anda Maria Vija este de părere că tariful care ar putea să fie decontat de către stat pentru activitatea de vaccinare în farmacii poate să fie la același nivel cu tariful prevăzut de legislație în decontarea serviciului de vaccinare antigripală din programul național de vaccinare.

,,Ne dorim ca acest serviciu să poată să fie realizat prin farmaciile comunitare, fără să fie o povară financiară pentru pacient (să fie plătit tot de către acesta), ci să fie decontat de către stat – iar aici rolul central îl are Ministerul Sănătății, cel care poate direcționa fonduri pe zona de prevenție către farmacii (chiar dacă în final contractul este între farmacie și CAS, fondurile bugetare sunt de la MS).

Proiectul de ordin se află încă în transparență decizională, am solicitat împreună cu celelalte organizații din domeniul farmaceutic o întrevedere cu ministrul sănătății pentru a avea un dialog constructiv asupra clarificării anumitor prevederi și pentru o implementare sustenabilă a serviciului de vaccinare în farmacii”, a precizat președinta AFIE.

Sondajul INSCOP Research arată ce cred românii despre vaccinarea antigripală

Asociațiile farmaciștilor susțin că există un interes mare al românilor pentru vaccinarea antigripală în farmacie. Recentul sondaj realizat de INSCOP Research, la solicitarea Asociației Școlilor Particulare cu suportul științific al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății, a arătat că principalele surse de informații despre vaccinarea împotriva gripei pentru părinți și bunici sunt medicii 68%, presa 25%, internetul 22% și farmaciștii 11%. În jur de 64% dintre respondenți (părinți și bunici) au mărturisit că au încredere în vaccinurile antigripale disponibile în România. Sondajul despre atitudinea românilor față de vaccinuri și vaccinare a mai reliefat că doar 19,5% s-au vaccinat antigripal în ultimii doi ani.

Majoritatea românilor apreciază proximitatea farmaciilor și programul extins al acestora. ,,Farmaciile din cadrul AFFR care au contribuit la vaccinarea populației confirmă că există un interes mare al pacienților pentru vaccinarea antigripală în farmacie, în primul rând datorită accesibilității și flexibilității programului acestora și a încrederii în farmacist.

Așa cum ne arată experiența altor țări europene (Franța, Germania, Portugalia etc), implementarea serviciilor de vaccinare în farmacie, alături de medicii de familie, a contribuit la creșterea ratei de imunizare a populației și la scăderea presiunii asupra sistemului de sănătate publică. Sunt deja 25 de țări europene în care accesul la vaccinare a fost accelerat prin implicarea directă a farmaciștilor și a farmaciilor”, a subliniat AFFR.

Sezonul gripal 2025-2026: Toate județele țării, atinse de gripă, 40 de persoane au murit

În săptămâna 12-18 ianuarie 2026 au fost raportate potrivit INSP 6.287 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 8.585 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 6.994 în aceeași săptămână a sezonului precedent. Practic, au fost de 1.5 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (760) și în județele Prahova (541), Cluj (472) și Constanța (464).

Experții consideră că vaccinarea rămâne benefică în ianuarie sau chiar mai târziu, atâta timp cât circulă virusurile gripale.

,,Vârful epidemic este atins în ianuarie, motiv pentru care intervalul optim de vaccinare se consideră a fi octombrie-noiembrie, ceea ce permite dezvoltarea de anticorpi specifici înainte de perioada estimată a înregistra un maxim de cazuri de gripă”, a semnalat farm. Anca Crupariu.

Până la data de 18 ianuarie 2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) 1.287.313 de vaccinări antigripale (1.260.967 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.062 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

După vaccinare, protecția se instalează în aproximativ două săptămâni și durează în medie 6 luni, suficient pentru a acoperi perioada de epidemie de gripă.

,,Supergripa” a ajuns și în România, care e în alertă epidemiologică: „Sistemul imunitar nu o mai recunoaște la fel de eficient”

