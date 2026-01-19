Supergripa A- Tulpina care a surprins experții din Europa

Numărul persoanelor care suferă de gripă a crescut în ultimele săptămâni pe bătrânul continent, iar trendul este ascendent. Germania, o țară cu aproximativ 84 milioane de locuitori, a raportat deja peste 80.000 de cazuri și 225 de decese, potrivit Institutului Robert Koch (RKI).

 „Subclada K are un număr mare de mutații. Este posibil să fi putut să se stabilească mai devreme, deoarece sistemul imunitar nu o mai recunoaște la fel de eficient”, a precizat Susanne Glasmacher, purtător de cuvânt al RKI.

De fapt, cea mai mare îngrijorare a medicilor în acest sezon este apariția acestei noi variante a virusului gripal A(H3N2), care a devenit dominantă la nivel global, reprezentând aproximativ 80% din infecții.

„Totul poate fi atribuit acestei variante. Virusul evoluează mult mai rapid decât alte tulpini” a explicat Andrew Pekosz, virolog la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. 

Alertă epidemiologică din cauza gripei, în România de la finalul lui 2025

În România (19 milioane de locuitori), potrivit raportulul Institutului Național de Sănătate Publică ( INSP) în săptămâna 05-11 ianuarie 2026 s-au înregistrat 102.130 de cazuri de infecții respiratorii (gripă, IACRS și pneumonii). Au fost 8.585 cazuri de gripă clinică la nivel național, de 1.5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (5.876) și de 2.6 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (3.353). Până în prezent au fost comunicate 20 decese confirmate cu virus gripal: din care 2 tip A, subtip H1; 8 tip A, subtip H3;  9 tip A, 1 co-infecție tip A, subtip H3+B. 

Activitatea gripală este concentrată în focare locale din București, Prahova și Cluj, iar autoritățile sanitare au emis încă de la finalul lui 2025 o alertă epidemiologică pentru gripă, care se menține și în momentul de față.

,,În ultimele 24 de ore am avut peste 100 de prezentări pentru gripă la Institutul Matei Balș”, a declarat dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti. S-a dublat numărul față de acum o lună: Adrian Marinescu: „Avem peste 50 de prezentări în 24 de ore și urmează o perioadă foarte grea”

Dr. Ilinca Coman, medic primar pediatru la UPU de la Spitalul de Urgență Maria Curie Slodowska a precizat de asemenea că ,,avem foarte multe cazuri de gripă la copii care vin la Urgență. Practic, s-a dublat numărul cazurilor de gripă A în ultimele zile”.

Număr record de cazuri de ,,supergripă” în America și Australia

Nu doar în Europa face valuri gripa, ci și în Statele Unite (SUA), unde sezonul gripal este marcat de o rată mare de spitalizare în rândul tinerilor și vârstnicilor. Experții americani confirmă că Subclada K a devenit dominantă în SUA încă din toamnă, ducând la un număr de vizite la medic peste media ultimilor cinci ani.

Deși Australia se află acum în sezonul cald, datele din iarna lor (încheiată recent) au fost un semnal de alarmă pentru emisfera nordică.

Australia a raportat un număr record de cazuri la copii, confirmând că noile tulpini de tip A(H3N2) lovesc dur în segmentele de populație cu imunitate mai puțin antrenată.

Această variantă a virusului A H3N2 reprezintă aproximativ 80% din infecții și este considerată o provocare, deoarece se ,,lipește” mai ușor, practic are capacitatea de a se fixa în rândul populației mai rapid decât variantele anterioare.

Din cauza mutațiilor numeroase, anticorpii dezvoltați în anii precedenți nu mai recunosc eficient virusul, astfel că păcălește sistemul imunitar. Există o diferență între tulpina inclusă în vaccinul gripal din acest sezon și varianta circulantă K, ceea ce poate reduce protecția împotriva infectării, dar vaccinul rămâne eficient totuși împotriva formelor grave.

Copiii și vârstnicii, în grupele la risc de ,,supergripă”

Atât cercetătorii, cât și medicii subliniază că impactul gripei variază în funcție de vârstă. „În general, copiii sunt cei mai frecvent afectați deoarece imunitatea lor nu este la fel de bine dezvoltată.

Totuși, datele arată clar că persoanele peste 60 de ani sunt cele mai susceptibile să se îmbolnăvească atât de grav încât să necesite spitalizare sau să decedeze,” a subliniat Susanne Glasmacher (RKI).

,,Cazurile de supergripă prezintă febră mai mare și mai greu de gestionat, fac mai frecvent complicații și mai grave.  Am avut copiii cu pneumonii severe, copiii care au ajuns in Terapie Intensivă, atât bebeluși, cât și copii mai măricei. Le transmitem părinților să ia în serios gripa”, a avertizat dr. Ilinca Coman, care susține că în sezonul rece copiii sunt mult mai expuși la gripe și complicații ale acestora, dar și la frig. Dr. Coman este unul din cei patru medici ne învață cum să ne protejăm de ger și care sunt persoanele cele mai expuse riscurilor. 1.000 de urgențe în București, din cauza frigului

INSP face recomandări legate de gripă pentru întreaga populație 

Gripa se transmite prin picături respiratorii împrăștiate prin tuse ori strănut, prin contact cu suprafețe contaminate și debutează brusc cu febră mare, dureri musculare intense și tuse seacă.
În contextul epidemiologic menționat, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) face următoarele recomandări de sănătate publică: 

  • Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.
  • Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite și prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale.
  • Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tușim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă și săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tușim/strănutăm în unghiul pe care îl formează brațul cu antebrațul.
  • Evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măștii în spații închise (ex.în mijloacele de transport în comun)
  • Aerisirea corectă a încăperilor
  • Alimentație echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecțiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm față de gripă se formează din proteine. De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menținerea bunei funcționalități a mucoasei respiratorii.

Vaccinarea antigripală în sezonul 2025-2006: Oamenii încă se pot vaccina 

Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare cu privire la atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală copiilor a scos la iveală că 21% dintre părinți și 14% dintre bunici nu cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar 19% dintre părinți și 9% dintre copii nu ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să se facă în creșe, grădinițe, școli, licee.

,,Se așteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecție împotriva bolii severe, așa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică”, susține INSP. 

La fel și medicii, contactați de Libertatea, au precizat că nu este prea târziu pentru vaccinarea antigripală.

În România, până la data de 11 ianuarie, au fost vaccinate peste 1 milion de persoane din grupele la risc, însă autoritățile îndeamnă la prudență maximă, având în vedere că Până la data de 11.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.278.540 de vaccinări antigripale (1.252.530 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.021 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Unica.ro
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
gsp
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
GSP.RO
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
GSP.RO
„Avem o relație bună cu domnul Bolojan”. Reacția lui Mihai Neșu după ce a aflat ce impozit are de plătit pentru clădirile centrului de recuperare
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Mărturiile lui Mădălin Popescu, bărbatul din Craiova care s-a târât cu o targă pe gheață, ca să ajungă la cetățeanul indian și la fetiță
Știri România 15:48
Mărturiile lui Mădălin Popescu, bărbatul din Craiova care s-a târât cu o targă pe gheață, ca să ajungă la cetățeanul indian și la fetiță
1.000.000 de români s-au înscris în Pilonul 3 de pensii: câștiguri totale de 515 milioane de euro, în 2025
Știri România 15:30
1.000.000 de români s-au înscris în Pilonul 3 de pensii: câștiguri totale de 515 milioane de euro, în 2025
Parteneri
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus
Adevarul.ro
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern
Fanatik.ro
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Elle.ro
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Iulia Istrate, primul interviu după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026. Ce voia să demonstreze dacă mai rămânea în show-ul de la Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene 16:09
Iulia Istrate, primul interviu după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026. Ce voia să demonstreze dacă mai rămânea în show-ul de la Antena 1
„Power Couple” 19 ianuarie 2026. Anunțul făcut de Dani Oțil i-a îngrijorat pe concurenți. „Este cea mai grea de până acum”
Stiri Mondene 15:39
„Power Couple” 19 ianuarie 2026. Anunțul făcut de Dani Oțil i-a îngrijorat pe concurenți. „Este cea mai grea de până acum”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
ObservatorNews.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
GSP.ro
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
GSP.ro
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
Parteneri
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Mediafax.ro
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Răspunsul dat de Cătălin Predoiu în coaliție lui Dominic Fritz, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu - SURSE
Exclusiv
Politică 16:17
Răspunsul dat de Cătălin Predoiu în coaliție lui Dominic Fritz, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu – SURSE
Acordul UE-Mercosur a inflamat coaliția. Sorin Grindeanu a cerut ca ministrul Oana Țoiu să vină să explice de ce România a votat pentru
Exclusiv
Politică 15:54
Acordul UE-Mercosur a inflamat coaliția. Sorin Grindeanu a cerut ca ministrul Oana Țoiu să vină să explice de ce România a votat pentru
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa ceva până acum”
Fanatik.ro
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa ceva până acum”
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump