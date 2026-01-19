

Supergripa A- Tulpina care a surprins experții din Europa

Numărul persoanelor care suferă de gripă a crescut în ultimele săptămâni pe bătrânul continent, iar trendul este ascendent. Germania, o țară cu aproximativ 84 milioane de locuitori, a raportat deja peste 80.000 de cazuri și 225 de decese, potrivit Institutului Robert Koch (RKI).

„Subclada K are un număr mare de mutații. Este posibil să fi putut să se stabilească mai devreme, deoarece sistemul imunitar nu o mai recunoaște la fel de eficient”, a precizat Susanne Glasmacher, purtător de cuvânt al RKI.

De fapt, cea mai mare îngrijorare a medicilor în acest sezon este apariția acestei noi variante a virusului gripal A(H3N2), care a devenit dominantă la nivel global, reprezentând aproximativ 80% din infecții.

„Totul poate fi atribuit acestei variante. Virusul evoluează mult mai rapid decât alte tulpini” a explicat Andrew Pekosz, virolog la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Alertă epidemiologică din cauza gripei, în România de la finalul lui 2025

În România (19 milioane de locuitori), potrivit raportulul Institutului Național de Sănătate Publică ( INSP) în săptămâna 05-11 ianuarie 2026 s-au înregistrat 102.130 de cazuri de infecții respiratorii (gripă, IACRS și pneumonii). Au fost 8.585 cazuri de gripă clinică la nivel național, de 1.5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (5.876) și de 2.6 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (3.353). Până în prezent au fost comunicate 20 decese confirmate cu virus gripal: din care 2 tip A, subtip H1; 8 tip A, subtip H3; 9 tip A, 1 co-infecție tip A, subtip H3+B.

Activitatea gripală este concentrată în focare locale din București, Prahova și Cluj, iar autoritățile sanitare au emis încă de la finalul lui 2025 o alertă epidemiologică pentru gripă, care se menține și în momentul de față.

,,În ultimele 24 de ore am avut peste 100 de prezentări pentru gripă la Institutul Matei Balș”, a declarat dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti. S-a dublat numărul față de acum o lună: Adrian Marinescu: „Avem peste 50 de prezentări în 24 de ore și urmează o perioadă foarte grea”

Dr. Ilinca Coman, medic primar pediatru la UPU de la Spitalul de Urgență Maria Curie Slodowska a precizat de asemenea că ,,avem foarte multe cazuri de gripă la copii care vin la Urgență. Practic, s-a dublat numărul cazurilor de gripă A în ultimele zile”.

Număr record de cazuri de ,,supergripă” în America și Australia

Nu doar în Europa face valuri gripa, ci și în Statele Unite (SUA), unde sezonul gripal este marcat de o rată mare de spitalizare în rândul tinerilor și vârstnicilor. Experții americani confirmă că Subclada K a devenit dominantă în SUA încă din toamnă, ducând la un număr de vizite la medic peste media ultimilor cinci ani.

Deși Australia se află acum în sezonul cald, datele din iarna lor (încheiată recent) au fost un semnal de alarmă pentru emisfera nordică.

Australia a raportat un număr record de cazuri la copii, confirmând că noile tulpini de tip A(H3N2) lovesc dur în segmentele de populație cu imunitate mai puțin antrenată.

Această variantă a virusului A H3N2 reprezintă aproximativ 80% din infecții și este considerată o provocare, deoarece se ,,lipește” mai ușor, practic are capacitatea de a se fixa în rândul populației mai rapid decât variantele anterioare.

Din cauza mutațiilor numeroase, anticorpii dezvoltați în anii precedenți nu mai recunosc eficient virusul, astfel că păcălește sistemul imunitar. Există o diferență între tulpina inclusă în vaccinul gripal din acest sezon și varianta circulantă K, ceea ce poate reduce protecția împotriva infectării, dar vaccinul rămâne eficient totuși împotriva formelor grave.

Copiii și vârstnicii, în grupele la risc de ,,supergripă”

Atât cercetătorii, cât și medicii subliniază că impactul gripei variază în funcție de vârstă. „În general, copiii sunt cei mai frecvent afectați deoarece imunitatea lor nu este la fel de bine dezvoltată.

Totuși, datele arată clar că persoanele peste 60 de ani sunt cele mai susceptibile să se îmbolnăvească atât de grav încât să necesite spitalizare sau să decedeze,” a subliniat Susanne Glasmacher (RKI).

,,Cazurile de supergripă prezintă febră mai mare și mai greu de gestionat, fac mai frecvent complicații și mai grave. Am avut copiii cu pneumonii severe, copiii care au ajuns in Terapie Intensivă, atât bebeluși, cât și copii mai măricei. Le transmitem părinților să ia în serios gripa”, a avertizat dr. Ilinca Coman, care susține că în sezonul rece copiii sunt mult mai expuși la gripe și complicații ale acestora, dar și la frig. Dr. Coman este unul din cei patru medici ne învață cum să ne protejăm de ger și care sunt persoanele cele mai expuse riscurilor. 1.000 de urgențe în București, din cauza frigului

INSP face recomandări legate de gripă pentru întreaga populație

Gripa se transmite prin picături respiratorii împrăștiate prin tuse ori strănut, prin contact cu suprafețe contaminate și debutează brusc cu febră mare, dureri musculare intense și tuse seacă.

În contextul epidemiologic menționat, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) face următoarele recomandări de sănătate publică:

Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.

Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite și prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale.

Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tușim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă și săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tușim/strănutăm în unghiul pe care îl formează brațul cu antebrațul.

Evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măștii în spații închise (ex.în mijloacele de transport în comun)

Aerisirea corectă a încăperilor

Alimentație echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecțiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm față de gripă se formează din proteine. De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menținerea bunei funcționalități a mucoasei respiratorii.

Vaccinarea antigripală în sezonul 2025-2006: Oamenii încă se pot vaccina

Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare cu privire la atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală copiilor a scos la iveală că 21% dintre părinți și 14% dintre bunici nu cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar 19% dintre părinți și 9% dintre copii nu ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să se facă în creșe, grădinițe, școli, licee.

,,Se așteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecție împotriva bolii severe, așa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică”, susține INSP.

La fel și medicii, contactați de Libertatea, au precizat că nu este prea târziu pentru vaccinarea antigripală.

În România, până la data de 11 ianuarie, au fost vaccinate peste 1 milion de persoane din grupele la risc, însă autoritățile îndeamnă la prudență maximă, având în vedere că Până la data de 11.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.278.540 de vaccinări antigripale (1.252.530 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.021 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

