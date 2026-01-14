„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”, arată INS.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Scumpiri la cafea, ieftiniri la cartofi

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024. În această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacaua şi cafeaua, cu 24,67%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024.

Cartofii s-au ieftinit cel mai mult, cu 11% faţă de decembrie 2024.

Curentul electric s-a scumpit după liberalizare

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024.

Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 60,91%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024.

De asemenea, energia termică a fost mai scumpă cu 18,8% față de decembrie 2024, combustibilii cu 3,94, iar serviciile de apă, canal și salubritate cu 13,77%.

De asemenea, țigările costă cu 6,68% mai mult. Guvernul a majorat accizele atât în vară, cât și de la 1 ianuarie 2026.

Transportul feroviar și serviciile de igienă

Serviciile s-au scumpit cu 11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024. Transportul CFR a costat cu 24,40% mai mult, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 9,79% faţă de noiembrie 2025. Concomitent, biletele de avion sunt mai scumpe cu 18,37%.

De asemenea, serviciile de igienă și cosmetică sunt mai scumpe cu 17,65%, îngrijirea medicală cu 13,59%, iar reparațiile auto cu 14,72%.

În fine, cazarea la hoteluri costă mai mult cu 10,32%, iar restaurantele și cafenelele sunt mai scumpe cu 12,01%.

