Turki bin Abdul Mohsen Al-Sheikh este președinte al Federației Sportive de Solidaritate Islamică. A fost președinte de onoare al clubului Al-Taawoun Buraidah, unde au antrenat Grigore Sichitiu, Florin Motroc și Costel Gâlcă și care îl dorește acum pe Edi Iordănescu. La Al-Taawoun a jucat Adrian Popa (CSA Steaua).

Al-Sheikh, șeful Autorității Generale de Divertisment din Arabia Saudită și proprietarul revistei de specialitate The Ring, are planuri ambițioase pentru viitorul boxului profesionist. El intenționează să organizeze un eveniment de box de anvergură pe Insula Alcatraz. în martie anul viitor.



Fosta închisoare federală de maximă securitate Alcatraz a găzduit unii dintre cei mai notorii criminali ai Statelor Unite, între 1934 și 1963. Unitatea de corecție s-a închis, deoarece devenise prea costisitoare pentru întreținere și exploatare.

Acum transformată în muzeu, insula ar putea deveni locul de desfășurare al unui „eveniment sportiv fără precedent”. Adică meciuri de box pentru titlul mondial!



Al-Sheikh nu se oprește doar la Alcatraz, unde speră să obțină „acordul autorităților”. El vizează organizarea de gale de box în locații emblematice din întreaga lume.

„Ce spuneți dacă ar exista un eveniment, o luptă, în închisoarea Alcatraz într-o zi? Am în minte să organizez meciuri în locuri speciale. Poate într-o zi la Piramidele din Mexic, într-o zi la Turnul Eiffel în Franța, la Colosseum din Italia…. Înțelegeți acest concept?”, a spus Al-Sheikh.

Înainte de posibilul evenimentul de la Alcatraz, Al-Sheikh are în vedere organizarea unor gale de box în New York. O gală sub egida revistei The Ring este programată pentru mai.în Times Square, cu meciuri de calibru precum Ryan Garcia vs Rolly Romero sau Devin Haney vs Jose Ramirez.

Inițiativele lui Al-Sheikh ar putea revoluționa modul în care sunt organizate evenimentele de box la nivel mondial. Combinarea sportului cu locații istorice și culturale ar putea atrage un public nou și ar crește interesul global pentru acest sport.

Al-Sheikh fost proprietarul clubului egiptean Pyramids (2018-2019) și deține clubul spaniol Almeria. proprietarul Almería.

La ideea lui Al-Sheikh, Arabia Saudită a găzduit o serie de lupte de mare profil. Boxerii săi preferați sunt Larry Holmes și Roberto Duran.

Anul trecut, Oscar De La Hoya i-a vândut revista The Ring, apărută în 1924, pentru 10 milioane de dolari.

