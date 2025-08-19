Femeia este arestată din august 2024

Presupusa traficantă este arestată din august 2024 și se așteaptă să prezinte declarația oficială de vinovăție în următoarele săptămâni. Sangha, în vârstă de 42 de ani, are dublă cetățenie britanică și americană și se confruntă cu nouă capete de acuzare penală.

Procuratura acuză că a condus un „imperiu al vânzării de droguri” la domiciliul său din Los Angeles, unde au fost găsite zeci de fiole de ketamină în timpul unei percheziții.

Jasveen Sangha, a cincea verigă din lanțul care a dus la moartea actorului

Este a cincea verigă dintr-un lanț care a dus la moartea actorului din Friends în octombrie 2023. Medicii Salvador Plasencia și Mark Chávez, care au recunoscut că i-au administrat ketamină fără niciun protocol medical, Kenneth Iwamasa, asistentul lui Perry, care i-a injectat doza letală, și Eric Fleming, care a achiziționat drogul de la Sangha – toți s-au declarat vinovați de participarea într-o anumită măsură la furnizarea substanțelor care au dus la decesul actorului.

Așa cum reflecta raportul toxicologic al legistului, moartea lui Perry a fost cauzată în principal consumului de ketamină, un anestezic cu proprietăți psihedelice, la care s-au adăugat înecul, o boală coronariană a arterelor și buprenorfina, utilizată pentru tratarea tulburărilor asociate consumului de opioide.

Matthew Perry a fost găsit mort într-un jacuzzi

Matthew Perry a fost găsit mort sâmbătă, 28 octombrie 2023, într-un jacuzzi în locuința sa din Los Angeles, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine, citate de Los Angeles Times. Actorul, cunoscut mai ales pentru rolul lui Chandler Bing din serialul „Friends”, avea 54 de ani.

Când a intrat, pe 28 octombrie 2023, în jacuzzi-ul din curtea vilei sale, Perry a rostit câteva cuvinte care aveau să-i aducă în cele din urmă moartea: „Bagă-mi o doză mare!”. Se referea la o doză mai mare de ketamină, care i-a fost şi fatală.





