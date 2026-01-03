Ministrul german al Apărării vorbește despre identificarea unor „răspunsuri la amenințările vremurilor noastre”, însă aliații privesc cu surprindere modul în care înapoierea tehnologică a administrației duce la risipirea a sute de milioane de euro.

Mesaj dur în cadrul congresului CSU

Friedrich Merz a ales un cadru neobișnuit pentru unul dintre cele mai dure mesaje ale sale de până acum: congresul partidului bavarez CSU.

Într-un context în care creștin-democrații sunt cunoscuți pentru retorica dură la adresa adversarilor politici, cancelarul german a susținut un discurs principal axat pe securitate.

„Așa cum Sudetele nu au fost suficiente în 1938, nici Putin nu se va opri”, a avertizat el, făcând o paralelă istorică menită să sublinieze gravitatea situației. Declarațiile sale au fost primite favorabil în Europa.

De la vorbe la fapte e cale lungă

Au trecut aproape patru ani de când Olaf Scholz anunța celebrul „punct de cotitură” în politica germană. În practică însă, guvernarea sa a dezamăgit, mai ales în domeniul apărării și al sprijinului pentru Ucraina.

După alegerile parlamentare de anul trecut, partenerii europeni au sperat într-un nou început sub conducerea creștin-democraților.

Mesajele noului guvern au fost clare: situația este înțeleasă. Lideri germani susțin că procesul de reînarmare a început, însă o analiză atentă ridică serioase semne de întrebare, lucru observat și în restul Europei.

Îngrijorare în Europa

Aceste îngrijorări au fost evidente și la conferința anuală „Apărarea țărilor baltice”, desfășurată la Vilnius, unde oficiali militari, politicieni și experți în securitate analizează evoluțiile de pe frontul ucrainean și implicațiile pentru regiune.

Anul acesta, organizatorii au insistat ca mesajul să ajungă și la publicul german: statele baltice se consideră prima linie de apărare a Europei și așteaptă ca Germania să adopte aceeași perspectivă și să acționeze în consecință.

„Scholz s-a limitat la a declara un «punct de cotitură» fără a merge mai departe”, afirmă Sandis Sraders, directorul Centrului pentru Tehnologia Apărării al Universității Tehnice din Riga.

El își exprimă însă speranța că Merz va schimba situația: „Acum avem un cancelar care chiar pune în aplicare ceea ce noi, în statele baltice, considerăm un adevărat punct de cotitură – adică o Germanie responsabilă în politica de securitate”.

Acest lucru presupune sprijin pentru Ucraina și ajutor acordat Europei Centrale și de Est în întărirea apărării împotriva Rusiei.

Statele baltice se tem de un atac al Rusiei

Statele baltice se văd drept un obstacol major în calea ambițiilor Moscovei de refacere a influenței de tip sovietic.

Lituania, de exemplu, se teme că ar putea deveni următoarea țintă după Ucraina și se pregătește pentru diverse scenarii.

Cele trei țări baltice au anunțat retragerea din Tratatul de la Ottawa, care interzice minele antipersonal, pentru a-și putea securiza teritoriul, dacă va fi necesar. Decizia a intrat în vigoare la 27 decembrie.

Berlinul este atent monitorizat și pentru că o brigadă germană este staționată în Lituania, urmând să atingă capacitatea operațională completă până în 2027.

Aceasta va include două batalioane germane și o unitate multinațională NATO, considerată un pilon esențial al securității baltice.

Persistă scepticismul

Oficial, Germania recunoaște gravitatea momentului. „Nu este suficient să vorbim despre securitate, trebuie să oferim răspunsuri concrete la amenințările timpului nostru”, declara ministrul Apărării, Boris Pistorius, la Conferința de Securitate de la Berlin.

El a subliniat importanța rezilienței și a conceptului de „apărare totală”, afirmații care au fost bine primite de audiența internațională.

Neoficial însă, persistă scepticismul. „Ne îngrijorează faptul că Germania vorbește mult, dar nu finalizează ceea ce promite”, spune un diplomat european de rang înalt.

Se pune accent prea mare pe armamentul convențional

Criticile vizează nu doar ritmul reînarmării, ci și direcția acesteia: accent prea mare pe armament convențional și prea puțină atenție acordată dronelor, automatizării și digitalizării. „Există riscul ca Germania să se pregătească pentru războaiele trecutului”, avertizează acesta.

Numeroasele probleme din Ministerul german al Apărării alimentează aceste temeri. Un exemplu grăitor este modernizarea unor sisteme radio din anii 80, necesară din cauza lipsei de digitalizare a Bundeswehr-ului.

Cum aceste echipamente nu se mai produc, armata a comandat recondiționarea lor, la un cost de aproximativ 600 de milioane de euro. Problema nu este lipsa banilor, fondurile există, ci dificultatea implementării și întârzierile constante.

Noua fabrică de tancuri, de pildă, va putea livra cele 122 de tancuri Leopard-2A comandate abia în 2030, în timp ce Rusia produce în jur de 1.000 de tancuri anual. Și în cazul fregatelor, termenele de livrare sunt depășite, spre nedumerirea aliaților europeni.

Europa nu este pregătită

Raimond Kaljulaid, șeful delegației Estoniei la Adunarea Parlamentară a NATO, spune că nu înțelege de ce Germania nu acționează mai ferm.

Experții ucraineni sunt de acord că Europa nu este pregătită pentru ceea ce ar putea urma din partea Rusiei. „Pentru Germania, aceasta ar putea fi o oportunitate uriașă”, afirmă el.

În aceeași notă, Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului estonian, subliniază: „Dacă Merz spune «A», că Putin poate fi oprit doar prin forță, atunci trebuie să spună și «B» și să demonstreze această forță prin fapte concrete”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Știri România 08:04
Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Incendiu într-un bloc din Slatina. Trei oameni au fost salvați cu autospeciala pentru intervenție la înălțime
Știri România 07:40
Incendiu într-un bloc din Slatina. Trei oameni au fost salvați cu autospeciala pentru intervenție la înălțime
Parteneri
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
Adevarul.ro
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
Fanatik.ro
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Stiri Mondene 02 ian.
Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 02 ian.
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
ObservatorNews.ro
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax.ro
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026