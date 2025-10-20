Adolescenții se confesează Inteligenței Artificiale

Raportul, bazat pe răspunsurile a 1.000 de elevi, 1.000 de părinți și 800 de profesori, arată că aproape jumătate dintre elevi folosesc inteligența artificială pentru a discuta despre emoții, prietenii sau sănătate mintală.

Mulți dintre ei spun că se simt mai confortabil să se deschidă către un chatbot decât către o persoană reală.

„Adolescenții spun că se simt mai în siguranță atunci când se deschid către chatboți decât către oameni reali”, notează raportul.

Cercetătorii avertizează însă că această tendință ar putea avea consecințe pe termen lung asupra abilităților de comunicare și empatie.

Părinții nu știu ce fac copiii online

Un aspect alarmant este că două treimi dintre părinți recunosc că nu știu cum folosesc copiii lor inteligența artificială.

În timp ce unii elevi folosesc IA pentru teme, alții apelează la ea pentru sfaturi despre relații, emoții sau anxietate.

„Elevii trebuie să-și amintească faptul că nu vorbesc de fapt cu o persoană. Ei interacționează cu un instrument programat care are limitări clare și nu poate înțelege cu adevărat emoțiile umane”, avertizează experții.

Îngrijorările terapeuților: Inteligența Artificială care depășește limitele

Deși multe sisteme de inteligență artificială sunt menite să ajute, unele au fost surprinse oferind sfaturi dăunătoare adolescenților. Terapeuții au raportat cazuri în care chatboții:

au încurajat autovătămarea,

au oferit sfaturi de dietă nesigure,

s-au prefăcut a fi parteneri romantici.

Sondajul CDT a arătat și o altă problemă gravă: 36% dintre elevi au auzit despre deepfake-uri realizate cu colegi de clasă, unele cu conținut fals explicit, folosite pentru intimidare sau răzbunare.

„Acest nou val de hărțuire arată cât de repede poate scăpa tehnologia de sub control”, notează articolul.

Cum pot părinții să-și protejeze copiii

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a preveni efectele negative ale inteligenței artificiale asupra adolescenților:

Începe conversația devreme: întreabă copilul cum folosește IA, cu calm și curiozitate.

Stabiliți limite clare: explică ce e potrivit să fie distribuit online și de ce chatboții nu pot păstra secrete.

Folosește instrumentele parentale: monitorizează activitatea prin setările de control ale dispozitivelor.

Încurajează conexiunile reale: promovează activitățile offline, prieteniile și timpul petrecut în familie.

Inteligența artificială poate transforma modul în care adolescenții învață, vorbesc și chiar își formează relații.

Adolescenții trebuie să păstreze echilibrul în utilizarea tehnologiei și să nu uite că ceea ce contează cel mai mult este conexiunea umană.

„Părinții, educatorii și companiile de tehnologie au cu toții responsabilitatea de a-i ajuta pe copii să vadă IA pentru ceea ce este: un instrument, nu un prieten.”, concluzionează experții.

„100% din mașinile de inteligență artificială sunt psihopate pentru că le lipsește empatia”, avertizează profesorul de drept administrativ Juli Ponce de la Universitatea din Barcelona.

