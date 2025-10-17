De la joc la bătaie

Doi bărbați, unul din Gorj și altul din Ilfov, veniți în vacanță la Băile Felix, și un prieten din comuna bihoreană Diosig au povestit pentru Bihoreanul cum au fost agresați, după o partidă de remi.

Bărbatul din Bihor le-a propus celor doi prieteni să participe la un joc de remi, pe bani, „între oameni serioși”. Astfel, în noaptea de 8 spre 9 august, cei trei au ajuns într-o casă din orașul Valea lui Mihai. Atmosfera era relaxată, iar gazdele păreau prietenoase.

„Am crezut că am dat de niște băieți de treabă”, au povestit victimele pentru sursa citată. Câștigând mai multe partide, cei trei au fost invitați să revină și a doua zi. Dar de data aceasta lucrurile au degenerat.

Ajunși în aceeași cameră, cei trei au fost întâmpinați de mai mulți bărbați, pe unii dintre ei îi cunoscuseră cu o zi înainte. S-a auzit că ușa a fost încuiată, iar atmosfera s-a schimbat brusc, cei trei prieteni simțind că ceva nu este în regulă. Unul dintre ei a fost atacat fiind lovit cu tabla de remi, iar altul a fost doborât cu un scaun.

„Scoateți banii, că altfel vă tai mâinile!”, i-a amenințat un bărbat.

Unul dintre ei a rămas fără 12.000 lei, celălalt fără aproape 7.000 de lei, iar cel de-al treilea a reușit să-și ascundă banii în lenjerie.

Scenele de violență au continuat până dimineața.

O evadare dramatică

În jurul orei 4 dimineața, un bărbat a deschis ușa, iar cei trei au profitat de moment pentru a scăpa. Au fugit la mașina lor și au pornit în trombă. Doi dintre atacatori i-au urmărit până la ieșirea din Valea lui Mihai, dar s-au oprit înainte de Oradea, probabil temându-se de Poliție.

Ajunși în Oradea, cei trei nu au sunat imediat la 112. „Nici nu știam dacă mai avem telefoane, nici n-am verificat. Ne dureau toate, dar eram fericiți că am scăpat cu viață”, a povestit unul dintre ei.

Abia după câteva zile, cei trei au decis să depună plângere la Poliție.

Cazul a fost încadrat la tâlhărie calificată și lipsire de libertate în mod ilegal, fiind preluat inițial de Poliția Valea lui Mihai, apoi de Serviciul de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.

Autoritățile nu au oferit detalii despre incident, invocând „secretul urmăririi penale”.

Surse citate de Bihoreanul susțin că investigația s-a limitat la o singură audiere, fără să fie identificați suspecții.

