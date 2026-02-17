„Doamne-ajută! (n.r. – să câștige Survivor) Doar că dorința mea este să mai slăbească. Este o competiție foarte dură. Ce vedem noi la TV nu este 100% ce vedem noi acolo. Nicu, când are dreptate, chiar vorbește. Îl cunosc. Noi suntem doi încăpățânați. Când s-a certat acolo, a avut dreptate. El a spus doar ce crede. Primesc mesaje de la prieteni și îmi spun că Nicu are dreptate, că unii vorbesc prost acolo.

Trebuia să fie la Faimoși. Kaan este cel mai bun prieten al lui Nicu de la Survivor. Așa a zis Cav, că Nicu e soția lui Kaan. Nu știu (n.r. – dacă îl acuză de altă orientare). Omul vorbește prea mult, vrea să iasă în evidență și o dădea pe Nicu.

Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și el, când a intrat, a dat în Nicu, crezând că e glumeț și ține. Dar normal că s-a supărat, acolo fac foamea și nici dulce nu au. Nicu face mâncare pentru Războinici, e ca un tată pentru toată lumea. Cav l-a făcut bu****iu de două ori așa că nu a gătit și pentru el. Nu a fost urât ce a făcut Nicu.