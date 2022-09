REPORTAJ. „Atenție, se închid ușile!” Viața din subteran cu Simona și Adelina, două dintre puținele femei de la cârma metroului

Libertatea continuă astăzi serialul dedicat femeilor cu meserii practicate preponderent de bărbați.

După ce am cunoscut-o pe autobuzul 385 pe Adriana Kircal, am mers în cursă cu Florentina Gheorghe pe tramvaiul 55 și am descoperit provocările pe care le întâmpină Polixenia Birică pe troleibuzul 69, astăzi coborâm în subteran.

Descoperim împreună poveștile Simonei Chelu și Adelinei Pungan, două dintre cele șase femei care lucrează ca mecanic pe garniturile de metrou ale Metrorex.

Simona lucrează de doi ani în subteran ca mecanic II, în timp de Adelina s-a angajat în urmă cu un an și este mecanic ajutor.

Simona (stânga) și Adelina (dreapta), gata să plece pe traseu, pe magistrala 5

Povestea metroului bucureștean, singurul din România până la finalizarea lucrărilor de la Cluj, a început pe 16 noiembrie 1979, atunci când din Depoul Ciurel pleca spre stația Semănătoarea primul tren de metrou. Cu o lungime de 77 de kilometri de cale dublă, structurat pe 5 magistrale, 63 staţii şi 6 depouri, metroul transportă anual aproximativ 90 de milioane de călători, fiind cel mai rapid mijloc de transport din Capitală.

Simona și pasiunea „furată” din familie

Cu câteva minute înainte să înceapă o nouă zi de muncă, la stația Eroilor, le întâlnim pe Simona Chelu (44 de ani) și Adelina Pungan (34 de ani).

Îmbrăcate elegant, la sacou, cele două sunt parte din grupul celor șase fete care lucrează ca mecanic pe garniturile de metrou din București. Alături de aproximativ 500 de mecanici de tren bărbați.

Fetele sunt gata pentru o nouă zi de lucru

„Sunt angajată la Metrorex de doi ani. Pasiunea o am din familie, pentru că și rudele mele lucrează în cadrul societății, pe aceeași meserie. Ele mi-au insuflat pasiunea și curiozitatea pentru acest job. Mie îmi place foarte tare să-mi depășesc limitele, să încerc mereu ceva nou. Îmi place ceea ce fac și nu mi-a fost deloc teamă sau greu”, spune Simona.

Înainte de a duce călătorii de la o stație la alta, Simona a avut o altă meserie: „Am terminat profilul economic, am diplomă de contabil și niciodată nu m-am gândit că o să ajung să fiu mecanic pe metrou. Am și profesat în turism, dar am vrut să schimb și iată că am ajuns aici. Îmi place!”.

Sunt 500 de mecanici de tren bărbați și doar șase femei

„Orele de odihnă sunt cele mai importante”

Ținând cont că își desfășoară activitatea în subteran, aceasta lucrează șase ore pe zi, dar știe care e secretul în meseria ei: „Să-ți faci orele de odihnă înainte să vii la serviciu. Sunt cele mai importante! Meseria necesită atenție distributivă și de fiecare dată trebuie să am și o doză de energie”.

Astăzi Simona e mecanic II pe magistrala M5. Pleacă de la Eroilor spre Drumul Taberelor, cu capăt de linie la Râul Doamnei. Zilele viitoare poate avea o altă magistrală, dar asta nu o deranjează absolut deloc: „Programul se stabilește la începutul fiecărei luni și este flexibil. De o zi la alta programul diferă, nu intru în tură la aceeași oră în fiecare zi. La început mi-a fost mai greu, dar acum m-am obișnuit, îmi place ceea ce fac”.

După program, fetele spun că au timp și pentru viața personală

Cu un program știut de la începutul fiecărei luni, Simona are timp și pentru ea: „Nu sunt căsătorită, dar în timpul liber îmi place să călătoresc, să merg să vizitez, să merg la țară și să stau în aer liber. Când ajung acasă, mai am timp și de alte treburi. Îmi doresc să fiu mereu binedispusă! Până acum nu am avut niciun fel de probleme în meseria asta și sper să nu am nici pe viitor”.

Am prins un Crăciun, dar și un Revelion la serviciu. Nu m-a deranjat absolut deloc. Am fost alături de călătorii care veneau de la petreceri. Am o relație foarte bună cu colegii mei și mă răsfață fiind fată. Relația noastră se bazează pe respect în primul rând, apoi trebuie să colaborăm mereu pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu. Simona Chelu, mecanic II Metrorex:

Simona e mecanic II și conduce garnitura de metrou

„Tata a fost pilot în aviația militară”

Cum Simona e mecanic II, aceasta are nevoie obligatoriu de un ajutor alături de ea în cabină. La Metrorex, această funcție se numește mecanic ajutor. Job pe care îl ocupă în prezent Adelina-Gabriela Pungan (34 de ani), pregătită pentru o nouă zi în subteranul bucureștean.

„Sunt mecanic ajutor și m-am angajat aici în urmă cu un an. Sunt mititică, sunt la început. De ce am ales meseria asta? Tata a fost pilot în aviația militară, iar mama, operator control al spațiului aerian. Am vrut să mă ridic la nivelul lor, dar făcând altceva decât au făcut ei. Mi-a plăcut mult să ajung pe metrou. Nu a fost o chestie din copilărie, ci de când m-am mai maturizat. Tot timpul m-au fascinat trenurile, mai ales că am copilărit la Câmpina, în spatele gării. Mereu eram în zgomotul trenurilor și asta mi-a plăcut tare mult”, spune Adelina cu zâmbetul pe buze.

Așteptând schimbul de tură

Dacă Simona se află la manșa de comandă a garniturii de metrou, Adelina are alte sarcini bine stabilite: „Pentru mine, fiecare zi e o provocare! Iar după ce vin la serviciu îmi iau trenul în primire și îmi cunosc colegul cu care sunt pe traseu în ziua respectivă. Eu sunt persoana care în fiecare stație iese din cabină și verifică dacă ușile sunt închise după semnalul sonor, dacă există probleme sau dacă semnalul este pe liber înainte să plecăm cu metroul de pe peron. Incidente, slavă Domnului, nu am avut niciodată”.

Visează să conducă singură metroul

Simona mai are de tras câțiva ani pentru a avea același statut cu cel al colegei sale Simona, dar abia așteaptă noua provocare a carierei.

„Viitorul meu îl văd tot aici, la Metrorex. Vreau să avansez spre postul de mecanic II, apoi să ajung mecanic simplificat. Adică să pot să merg singură în cabină, fără să mai am un ajutor acolo. Oricum, mie îmi place mai mult să vin în echipă pentru că suntem mult mai atente și timpul trece mai repede. Fac echipă bună cu fiecare coleg pe care-l am”, ne dezvăluie Adelina.

În cabina metroului bucureștean sunt trei tipuri de mecanici. Cel mai avansat este postul de mecanic simplificat. Asta înseamnă că acesta poate merge singur în cabină doar pe magistralele 1 și 2 de metrou.

Înainte de plecarea pe traseu, Simona și Adelina pozează pentru Libertatea

Cel care ocupă funcția de mecanic II, așa cum este și cazul Simonei, are nevoie obligatoriu de un mecanic ajutor. De exemplu, pe magistralele 3, 4 și 5 mereu veți vedea în cabină câte două persoane.

Totul pornește la Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară. Acolo se fac cursuri și se absolvă școala respectivă. Pornești cu postul de mecanic ajutor, iar după o perioadă de câțiva ani avansezi mecanic II. După trei ani și cursuri suplimentare ajungi în funcția de mecanic simplificat. Este cea mai înaltă și îți permite să fii singur în cabină. Adelina-Gabriela Pungan, mecanic ajutor Metrorex:

„Lumea e mirată când ne vede”

Cele două fete îmbrăcate elegant atrag imediat privirile călătorilor care urcă sau coboară din metrou. Chiar și colegii bărbați sunt bucuroși când la capăt de linie sau la predarea turei mai schimbă câteva cuvinte cu ele.

Îmbrăcate elegant, cele două fete întorc privirile călătorilor

„Suntem doar șase fete, așa că toată lumea se comportă foarte frumos cu noi. Să știți că lumea e mirată când ne vede, dar niciodată n-am avut probleme cu călătorii. Sperăm să nici nu avem pentru că aici e vorba de un respect reciproc și încercăm doar să ne facem meseria cu plăcere”, mai spune Adelina.

Schimbul de tură de la Eroilor s-a făcut, Simona își ocupă poziția de mecanic II în scaun. „Atenție, se închid ușile!”, se aude în difuzoare. Adelina verifică dacă beculețele de semnalizare ale ușilor s-au stins, închide ușa și pornește în cursă, într-o nouă zi de muncă în pântecele Capitalei.

