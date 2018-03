Doljenii profită de fiecare sărbătoare creștină pentru a petrece și distracția e mult mai mare când se cinstesc cu un păhărel. 9 Martie, ziua în care Biserica Ortodoxă îi cinstește pe cei 40 de Mucenici ucişi în Sevastia, i-a adus pe sătenii din localitatea doljeană Breasta dis-de-dimineață în lăcașurile de cult. În drumul spre casă, unii dintre ei s-au oprit la birt, ca să se cinstească cu cele 44 de pahare cu alcool, așa cum cere tradiția.

Cei 40 de mucenici par să își fi îndeplinit misiunea de a alunga, conform tradiției populare, cele opt babe ale lunii Martie și razele de soare au trezit întreaga suflare din comuna doljeană Breasta. Care mai de care, gospodinele s-au trezit încă după primul cântat al cocoșului și s-au pus pe făcut mucenici. I-au pus în coșuri de nuiele și au mers la biserică, pe la cimitir și apoi la rude și vecini pentru a da de pomană.

În basma curată și șorțul cel bun, femeile se opresc în drum spre casă pe la magazin, să mai ia ba una, ba alta. E deja coadă la tejgheaua mică. Bărbații din comună parcă s-au decis să epuizeze stocul de alcool pentru a marca Mucenicii, închinând în cinstea lor cele 44 de pahare, așa cum spune tradiția populară.

Mai nou, bărbații pretind că 9 martie a devenit ziua lor. Așa e și nea Gheorghe Zăval, care a început să se cinstească încă de dimineață, nu cumva să lase nebăut vreunul din cele 44 de pahare. Ar fi vrut niște țuică de prună, dar acum trebuie să se mulțumească doar cu un pet cu bere.

“Vin mai beau, dar țuică nu prea găsesc. Moartea mea e țuica, dar nu prea găsesc, e criză, de aia. Ce au ăștia p’acia nu e bună, dar luai bere și mai am vin p-acasă. Le mai dau naiba de pahare că nu mai țiu minte. Băui vreo douăzeci și ceva … le băui, nu pot să spun că nu. Păi de azi dimineață o luai, de azi dimineață până o înnegura de seară, până mă culc am berea asta, mai am niște vin acasă … eu și cu baba mea”, povestește doljeanul.