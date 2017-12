Iulia Vătuiu se numără printre copiii care îl vor aștepta pe Moș Crăciun pe un pătuț al Institutului Clinic Fundeni, acolo unde va urma, la nici doi ani și jumătate, a treia cură de citostatice. A fost diagnosticată în ziua de Sfânta Maria Mare cu leucemie limfoblastică acută B, fix la un an după ce mamei sale, Dana, i-a fost descoperită o tumoră la cap.

Noian de necazuri s-au abătut asupra familiei Vătuiu, din orașul doljean Filiași, în urmă cu mai bine de un an. În luna octombrie 2016, Dana Vătuiu, în vârstă de 29 de ani, se plângea de dureri puternice de cap. În urma unor analize, medicii i-au recomandat investigații amănunțite.

“Aveam dureri foarte mari de cap și amețeli. Așa mi-am dat seama că este ceva în neregulă cu mine. M-am dus la doctor și am făcut un set de analize. Am mers pe la mai multe spitale din Craiova și în cele din urmă au descoperit că am o tumoră. Medicul care m-a diagnosticat mi-a zis să nu mai pierd timpul și să merg la București pentru că tumora mea era operabilă. Doctorii de la Bagdasar Arseni mi-au dat un tratament și mi-au spus să așteptăm să vedem ce o să se întâmple, să nu mă operez încă. Am așteptat până în ianuarie 2017 și atunci mi-au zis doctorii că tumora a stagnat și nu e nevoie să mă operez”, povestește Dana Vătuiu.